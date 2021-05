Vidéos: Sue Bird, Rainn Wilson, Bobby Wagner et The Drunken Tenor font des apparitions surprises aux . Awards 2021

Apparitions de camée et artistes aux . Awards 2021 inclus, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche, Sue Bird, Rainn Wilson, The Drunken Tenor et Bobby Wagner. (Capture d’écran vidéo .)

Qu’ont en commun une chanteuse d’opéra «ivre», un secondeur de la NFL, une star du basket-ball professionnel et un acteur comique? Ils sont tous geeks dans l’âme et ils nous ont rejoints jeudi pour aider à célébrer les . Awards 2021.

Affectés à nouveau à un monde virtuel, nous avons sollicité l’aide de nos amis chanteurs, sportifs et Dwight Schruting via vidéo pour dénoncer les noms des finalistes des Awards, féliciter pour l’esprit novateur et entrepreneurial de chacun, et les motiver à continuer à trouver des moyens de améliorer le monde grâce à la technologie et à la science.

Le Drunken Tenor est revenu cette année pour chanter son chemin à Seattle et est de retour au Pacific Science Center, la base virtuelle des prix de cette année. La star de Seattle Storm et la légende de la WNBA, Sue Bird, ont pris (à peine) du temps loin des jeux vidéo pour donner un discours d’encouragement. Le champion du Super Bowl des Seahawks de Seattle, Bobby Wagner, est passé pour faire savoir à notre public qu’il souhaitait travailler ensemble plus tard. Et Rainn Wilson, la star de «The Office» aux racines de Seattle, a partagé un peu de sa réputation de geek natal avec ses accessoires et ses côtelettes de chant.

Regardez les vidéos:

Ténor ivre

Le ténor du Metropolitan Opera, lauréat d’un Grammy Award, Robert McPherson, surnommé affectueusement The Drunken Tenor, est de retour cette année pour une nouvelle démonstration vertigineuse de ses talents musicaux.

Se précipitant dans le style de Seattle Benny Hill dans le cadre de son aperçu d’opéra des plus de 65 finalistes des . Awards, McPherson fait des apparitions dans un certain nombre d’endroits et de monuments, y compris le Pacific Science Center, Gas Works Park, West Seattle, T-Mobile Park, Olympic Sculpture Park, le Fremont Troll et le Hammering Man. Il se masque même pour un arrêt rapide de Starbucks.

McPherson, qui se produit pour l’Opéra de Seattle, passe en revue certains des nominés tout en se tenant devant le domicile de l’organisation au McCaw Hall. Il se précipite ensuite à travers le Seattle Center jusqu’au Pacific Science Center, lieu de remise des prix virtuels de cette année.

C’est là que McPherson rencontre le président de . Jonathan Sposato – sans chanter lui-même – qui porte un tas de ballons pour célébrer le 10e anniversaire de ..

Pour que la fête continue, McPherson et Sposato font un duo «Happy Anniversary» comme un couple de crooners digne de s’évanouir en Zooming.

Oiseau Sue

Sue Bird sait une chose ou deux – ou quatre – sur la victoire. La meneuse vedette du Seattle Storm a aidé l’équipe à remporter plusieurs titres WNBA, y compris en 2020, et elle est de retour pour une 18e saison et une autre course à un championnat.

«Cette région abrite tant d’organisations champions, non seulement dans le domaine du sport, mais également dans le paysage technologique», a déclaré Bird. “Je sais de première main à quel point il est difficile de gagner, quand les chances sont contre vous.”

Levant une main, Bird agita ses quatre bagues de championnat étincelantes.

“Vous n’obtenez pas quatre de ces bébés sans beaucoup de travail acharné et une équipe formidable qui vous entoure.”

Bird a félicité tous les gagnants et a dit de profiter du moment, avant d’ajouter: «Soyons honnêtes – personne n’en aime un et c’est fait, non? Alors continuez à trouver des moyens de vous améliorer, car cela améliore simplement tout le monde autour de vous. »

Et même si elle a remporté des titres au cours de quatre de ses 17 saisons à Seattle, les 13 fois où elle n’a pas gagné ont motivé Bird à travailler plus dur pour perfectionner son art. Elle a encouragé ceux qui n’ont pas remporté un . Award à l’utiliser comme motivation – «pour continuer à innover, pour continuer à grandir».

Bird a signé avec «un jeu vraiment important» auquel elle devait se rendre en prenant un contrôleur NES et en mettant son meilleur visage de jeu (vidéo).

Bobby Wagner

Le secondeur All-Pro des Seahawks de Seattle, Bobby Wagner, a affronté sa juste part d’adversaires coriaces dans sa carrière sûre au Temple de la renommée. Il entreprend maintenant une carrière parallèle dans la technologie et le capital-risque en tant que partenaire chez Fuse Venture Partners, une société de capital-risque nouvellement créée qui investit dans des entrepreneurs de Seattle en début de carrière avec des idées révolutionnaires.

«Comme vous, j’essaie de m’attaquer à quelque chose de nouveau», a déclaré Wagner dans un message aux participants aux . Awards. Tenant un ballon de football, il a ajouté: «Pas ce tacle, mais le monde du VC. C’est quelque chose qui me passionne énormément.

Wagner a déclaré qu’il espérait «se croiser» avec les innovateurs et les entrepreneurs célébrés jeudi soir.

Encore une fois, espérons que cela fait partie du monde de la technologie, car croiser Wagner pendant son travail le dimanche ferait probablement mal. Beaucoup.

Rainn Wilson

L’acteur Rainn Wilson est surtout connu comme l’un des plus grands geeks de la télévision pour son rôle de Dwight Schrute dans «The Office». Mais plutôt que de passer par les . Awards et de montrer sa connaissance approfondie des ours, des betteraves et de «Battlestar Galactica», Wilson a plutôt vanté ses liens avec la région.

“Hey! .. Comment ça va’? C’est moi, Rainn Wilson, le geek original de Seattle », a déclaré Wilson dans son message vidéo, après avoir eu du mal à retirer un casque de football couvert d’autographes des Seattle Seahawks.

Il a continué à tenir une horloge d’échecs de ses jours sur l’équipe d’échecs Shorecrest High School à Shoreline, Washington, et le basson qu’il a joué dans l’orchestre de l’école. Wilson, qui a passé un an à l’Université de Washington, a également salué l’impressionnante course de ..

«Je vous salue .», dit-il. «Dix ans – c’est fantastique. Tenez-vous-en. “

Wilson a signé avec quelques belles paroles du tube de 1969 de Perry Como, «Seattle» …

Le ciel le plus bleu que vous verrez jamais est à Seattle…