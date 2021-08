Vider votre aspirateur et votre portefeuille

La station d’accueil à vide automatique est la prochaine étape de Roborock dans sa quête si noble de garder chaque centimètre de votre sol impeccable. Avec la popularité croissante des aspirateurs autonomes, Roborock a saisi l’opportunité de devenir un leader de l’industrie avec sa large gamme d’options de qualité. Le Roborock S7, la dernière offre de la société soutenue par Xiaomi, est un fantastique robot aspirateur, mais à quel point peut-il s’améliorer en ajoutant la station d’accueil Auto-Empty en option ? Nous avons suivi la boue dans nos salons et cuisines pour découvrir à quel point la station d’accueil est puissante lorsqu’elle est associée au Roborock S7. Pour en savoir plus, consultez la revue Roborock Auto-Empty Dock d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Roborock Auto-Empty Dock

Will Oxtoby / Autorité Android

Station d’accueil à vide automatique Roborock : 299,99 $

L’Auto-Empty Dock est un accessoire de première partie pour l’aspirateur Roborock S7 qui réduit le temps passé à vider les poubelles. Le quai mesure 22,3 x 15,8 x 9,5 pouces et pèse près de 20 livres. Une petite rampe permet à l’aspirateur de monter sur la station d’accueil pour charger et vider la poubelle de l’appareil.

Aspirateurs robots : Quels sont-ils et lesquels devriez-vous acheter?

Lorsque le Roborock S7 revient à la station d’accueil, l’aspirateur détermine si la poubelle de l’appareil doit être vidée en fonction des schémas de nettoyage. Si le Roborock S7 est configuré pour se vider automatiquement, la poussière est aspirée dans le sac de 3 litres dans la station d’accueil et envoyée à travers un filtre HEPA pour l’empêcher de s’échapper dans votre maison. Roborock affirme qu’un utilisateur moyen n’aura besoin de vider la poubelle que toutes les huit semaines.

Le quai à vidange automatique est disponible en modèles blanc et noir, mais pour le moment, les deux sont épuisés sur Amazon, Walmart et les sites Web de Roborock.

Ce qui est bon?

Will Oxtoby / Autorité Android

Le Roborock S7 et le Auto-Empty Dock forment une paire assez lourde et il peut sembler que la configuration serait difficile, mais c’est loin d’être la vérité. Lorsque j’ai déballé la station d’accueil à vide automatique, tout ce que j’avais à faire était de visser la rampe dans la pièce à deux cylindres avec le tournevis inclus, de remplacer la poubelle sur l’appareil et de placer le Roborock S7 sur les électrodes de charge. Au-delà de ces quelques étapes simples, il n’y a fondamentalement rien en termes de frais généraux.

Au-delà de ces quelques étapes simples, il n’y a fondamentalement rien en termes de frais généraux.

Cette chose est intelligente. Si le Roborock S7 est configuré pour se vider automatiquement, vous n’avez même pas à penser à la poubelle. L’aspirateur estime quand il doit se vider en fonction de la taille de votre espace et de vos habitudes de nettoyage. Vous pouvez définir des options manuelles qui détermineront la fréquence à laquelle le S7 se videra automatiquement, mais j’ai trouvé que l’option “Smart” fonctionnait très bien jusqu’à présent.

Roborock a ajouté un bouton “Vider la poubelle” à l’écran d’accueil de l’application La page simplifiée des paramètres de vidage automatique

En plus de cela, vous pouvez définir des heures calmes «Ne pas déranger» où le S7 peut toujours aspirer mais ne se videra pas dans le dock, pour éviter le bruit fort. C’est parfait si vous aimez que votre aspirateur nettoie d’autres pièces de la maison pendant que vous dormez, mais que vous ne voulez pas être réveillé par le processus de vidange bruyant.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Will Oxtoby / Autorité Android

Le plus gros inconvénient de l’Auto-Empty Dock est son prix. Il n’y a pas de sucre enrobé – 300 $ pour un accessoire non essentiel, c’est assez cher. C’est en fait environ 100 $ de plus que certains concurrents (comme iRobot) facturent des produits similaires.

En plus de cela, cela vaut la peine de considérer ce que ces 300 $ vous feront réellement économiser. Je n’avais évidemment plus besoin de vider ma poubelle, ce qui était super, mais je me suis quand même retrouvé à vérifier mon S7 pour remplir son réservoir d’eau et nettoyer ses brosses. Cela n’aurait pas été un gros problème d’inclure la vidange de la poubelle dans ma routine d’entretien régulier, alors je dois me demander si cet investissement de 300 $ en vaut la peine, d’autant plus qu’il existe des options moins chères sur le marché.

Il n’y a pas de sucre enrobé – 300 $ pour un accessoire non essentiel, c’est assez cher.

Je n’ai rencontré presque aucun problème lors de l’utilisation de la station d’accueil à vide automatique ; cependant, j’ai remarqué que le S7 laissait parfois un petit tas de saleté à la base du quai. Le Roborock S7 monte la petite rampe du quai, et lorsqu’il quitte le sol, il a du mal à aspirer la poussière restante dans sa poubelle. Je n’ai pas rencontré ce problème à chaque fois que le S7 terminait un cycle de nettoyage, mais après certains des nettoyages les plus exigeants (la zone souvent négligée sous mon canapé, par exemple), j’ai remarqué le petit dépôt de saleté.

Examen Roborock Auto-Empty Dock: dois-je l’acheter?

Will Oxtoby / Autorité Android

Le Roborock Auto-Empty Dock fonctionne exactement comme vous l’espériez. Il rationalise une grande partie de l’entretien régulier et réduit le temps passé à nettoyer le Roborock S7.

Le véritable inconvénient de ce produit est son prix élevé de 299,99 $. Il existe sur le marché des aspirateurs robots autonomes de qualité pour le même prix, comme le iRobot Roomba 694 (274,99 $). Alors, cet accessoire en vaut-il vraiment la peine ?

Lire la suite: Les meilleures offres d’aspirateurs robots du moment

Bien que la commodité et la qualité du Roborock Auto-Empty Dock soient fantastiques, il est difficile de le recommander en raison de son prix élevé. Si vous êtes convaincu que c’est quelque chose qui profitera à votre processus de nettoyage, alors allez-y, le quai est génial ! Mais, si vous êtes sur la clôture, je vous conseillerais de ne pas le faire. Une bonne affaire ou une baisse de prix pourrait en faire un achat intelligent, mais pour l’instant, le Auto-Empty Dock est un accessoire coûteux qui n’ajoute qu’une valeur marginale à une expérience utilisateur déjà fluide.

Quai à vidange automatique Roborock

La station d’accueil à vidange automatique de Roborock donne à votre robot aspirateur une nouvelle base d’accueil qui lui permet de vider automatiquement la poubelle de l’appareil sans aucun travail supplémentaire de votre part.

Top Roborock Auto-Empty Dock questions et réponses

Q : Puis-je choisir manuellement quand le Roborock S7 vide la poubelle de l’appareil ?

R : Oui ! L’option de vide intelligent est excellente, mais si vous souhaitez un jour vider manuellement la poubelle de l’appareil, c’est également possible. Vous pouvez le faire depuis l’application ou en retirant la poubelle de l’appareil comme vous le feriez normalement.

Q : La station d’accueil à vide automatique est-elle compatible avec d’autres modèles Roborock en plus du S7 ?

R : Malheureusement, la station d’accueil à vide automatique n’est compatible qu’avec le Roborock S7. Si vous n’avez pas le S7 mais que vous souhaitez tout de même profiter de la vidange automatique, vous devrez investir au moins 950 $ dans l’aspirateur lui-même ainsi que dans le dock.

Q : Les sacs de 3 L fournis avec la station d’accueil à vide automatique sont-ils réutilisables ?

R : Roborock ne dit rien sur leur site officiel, bien que sur la page Amazon, il soit mentionné que les sacs ne doivent pas être réutilisés. Pour le moment, Roborock ne vend pas de sacs séparément, donc si les deux sacs fournis avec le quai se remplissent, il n’y a actuellement aucune solution pour cela.