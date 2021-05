Vides de capacités critiques dans les forces armées indiennes – À louer ou non

Les avis sont partagés sur la question de savoir si le crédit-bail constitue une option d’acquisition viable pour les équipements de défense.

Par Raaj Nair

Le DAP 2020 définit le crédit-bail comme un “ moyen de posséder et d’exploiter [a military] l’actif sans posséder l’actif »et dit qu’il fournit un moyen utile« de remplacer d’énormes dépenses initiales en capital par des paiements de location périodiques ». Le DAP 2020 permet le crédit-bail dans deux catégories: le crédit-bail (indien), la catégorie préférée, où le bailleur est une entité indienne et possède l’actif; et le crédit-bail (global), qui fait référence à la location d’équipement auprès de bailleurs étrangers ou indiens.

Le nouveau DAP stipule les conditions dans lesquelles la location – de tout nouvel équipement – pourrait être une meilleure option que l’achat pur et simple. Celles-ci incluent les circonstances dans lesquelles: –

a) Les marchés publics traditionnels ne sont pas réalisables en raison de contraintes de temps

(b) L’équipement n’est nécessaire que pour une durée limitée ou serait sous-utilisé s’il était acheté.

c) Lorsque seuls de petits nombres d’équipements sont nécessaires et que la mise en place de l’infrastructure pour ces nombres limités nécessiterait des dépenses.

(d) Le crédit-bail est également recommandé lorsque le crédit-bail serait plus économique que de payer un coût d’acquisition unique élevé

(e) Ou pour acquérir de l’expérience dans l’exploitation opérationnelle d’un équipement particulier.

Les avis sont partagés sur la question de savoir si le crédit-bail constitue une option d’acquisition viable pour les équipements de défense. Les forces voient dans le crédit-bail une situation gagnant-gagnant parce qu’elles sont capables de surmonter le long processus d’approvisionnement qui avance à un rythme très lent.

La récente déclaration du ministre de la Défense Rajnath Singh dans laquelle il a déclaré: «Plus une nation acquiert une capacité de combat crédible et une résolution politique connexe, moins il y a de chances qu’un adversaire potentiel emprunte la voie de l’aventurisme».

La location-acquisition permet au gouvernement de recevoir et d’utiliser les actifs immédiatement et de répartir les décaissements sur la période de location plutôt que de pré-charger 100% du coût. Ainsi, le crédit-bail peut fournir au gouvernement un outil extrêmement puissant pour fournir des alternatives de financement qui ne seraient normalement pas disponibles. Cependant, la location par les services exercera non seulement une pression sur leurs budgets d’immobilisations en diminution, mais aura également un impact sur leurs budgets de revenus qui devront supporter les frais d’entretien de l’équipement loué.

Au cours de l’exercice 2020-2021, par exemple, le ministère de la Défense s’est vu attribuer 1,24.203 crore de Rs pour les dépenses en capital pour les trois services, contre 2,01,286 crore de Rs qu’il avait exigé. Même pour les dépenses de fonctionnement, l’allocation était de Rs 48 298 crore de moins que ce qui était réclamé.

La location en tant que fonction n’est pas nouvelle pour les forces armées puisque, dès 1988, l’Inde a obtenu un sous-marin nucléaire, «Chakra», de l’ex-Union soviétique en location. Des pourparlers avancés entre les deux pays sont en cours pour obtenir un autre sous-marin à propulsion nucléaire, alors que l’Inde a signé un accord de 3 milliards de dollars avec la Russie l’année dernière. Il devrait arriver d’ici 2025. L’année dernière, l’Inde a introduit deux drones américains de longue endurance à haute altitude dans la marine – Sea Guardian, la version non armée de la série mortelle Predator – en location. Le mois dernier, la marine avait sollicité des réponses de fournisseurs étrangers avant le 18 juin concernant sa location de cinq ans prévue de 24 NUH et de l’équipement de soutien connexe pour remplacer sa flotte d’hélicoptères Chetak construits sous licence datant de 1960. La demande de renseignements de la marine aux fabricants d’équipement d’origine, aux sociétés de crédit-bail autorisées et aux agences d’exportation parrainées par le gouvernement indiquait que des giravions de cinq tonnes étaient nécessaires pour exécuter des missions de recherche et de sauvetage et d’évacuation médicale des navires en mer et pour effectuer des tâches de communication et de faible intensité maritime. opérations de jour comme de nuit. Les hélicoptères proposés – à livrer au RI dans les deux ans suivant la signature du contrat – devraient avoir une durée de vie résiduelle de 15 ans au début du bail. Le bailleur serait également responsable de la formation de l’équipage aérien et technique du giravion conformément au calendrier de livraison.

La Marine louera des navires pour les patrouilles de sécurité côtière, le déminage, la cartographie des fonds marins et des navires auxiliaires tels que des pétroliers, des barges, des remorqueurs en plus de catalyseurs opérationnels tels que des hélicoptères utilitaires, des solutions sans pilote et des cibles aériennes et de surface à grande vitesse pour la préparation opérationnelle.

Le ministère de la Défense est également en négociations avancées avec le gouvernement français pour la location d’un avion ravitailleur multi-rôle Airbus Defence and Space A330 pour l’armée de l’air indienne (IAF) à des fins de formation. Le ravitailleur proposé qui serait exploité par l’IAF, mais entretenu par l’armée de l’air française, serait vraisemblablement remplacé par la location de cinq A330 supplémentaires pour augmenter la portée et, par conséquent, la capacité de combat des avions de combat de la force.

Les A330 sont à l’étude après que ces pétroliers, exploités par les forces aériennes françaises et émiriennes, aient ravitaillé 21 chasseurs multi-rôles Dassault Rafale en Inde depuis la France depuis juillet 2020. Les 15 Rafale restants de l’IAF seront également ravitaillés par les A330. L’IAF envisage également de louer 20 avions d’entraînement de base. L’armée indienne a loué quatre drones MALE de Israel Aerospace Industries en réponse à la confrontation continue avec l’Armée populaire de libération de la Chine qui a débuté en mai 2020.

Zones d’inquiétude:-

Le crédit-bail présente également certains domaines de préoccupation qui doivent être examinés, faute de quoi toute la fonction d’investissement dans des actifs peut devenir contre-productive. Le premier car certains experts estiment que l’option de location s’est toujours avérée être une affaire coûteuse par rapport à l’achat pur et simple. La location d’équipement par les services exercera non seulement une pression sur leurs budgets d’immobilisations en diminution, mais aura également un impact sur leurs budgets de revenus qui devront supporter les frais d’entretien de l’équipement loué. Sauf indication contraire, le maintien de l’équipement selon les normes stipulées par le bailleur relève également de la responsabilité du service respectif. Ce coût pourrait même être plus élevé si l’équipement devait être révisé et entretenu par le bailleur, car une telle éventualité impliquerait de stationner une équipe d’entretien en Inde pendant de longues périodes.

Outre le montant du loyer payable sur des intervalles prédéterminés, le coût élevé de la modification des plates-formes pour répondre aux exigences opérationnelles est également à prendre en compte. L’assurance du matériel et des plates-formes loués devrait être prise en charge par les services respectifs sur leurs dépenses qui diminuent chaque année. Comme, bien entendu, le coût éventuel de restitution de l’équipement, à l’expiration de son bail, dans son état d’origine, conformément à la pratique internationale standard acceptée.

Les services se félicitent largement de l’approche du crédit-bail, certains craignant qu’elle ne devienne un moyen facile pour le gouvernement de répondre aux besoins des forces armées. Ils soutiennent que l’urgence du processus d’achat proprement dit pourrait encore passer au second plan car l’écart critique sera comblé par le crédit-bail. Une fois les actifs loués mis en service, il en résultera également une réduction de la pression exercée sur les agences gouvernementales telles que DRDO et DPSU pour qu’elles innovent et fournissent des produits de pointe et de classe mondiale. Cela continuera d’alimenter le vide technologique existant. Ensuite, la plus grande question à se poser est ce qui arrive aux programmes de développement des capacités du ministère de la Défense à travers l’indigénisation / Atmanirbharta dans le cadre des initiatives Make in India dans le secteur de la défense.

Le processus de forte dépendance déjà existante vis-à-vis des OEM étrangers via les importations dans le secteur de la défense continuera d’exister, mais sous un format différent. Ce processus pourrait ouvrir la voie aux entreprises étrangères pour entrer par la porte dérobée et les forces deviendront dépendantes du système ou des machines achetées et finiront par les acheter en grand nombre auprès du même fabricant plutôt que d’être ouvertes à d’autres systèmes similaires. L’option de location doit être conservée pour répondre à l’exigence opérationnelle d’urgence et non pour un chemin de moindre résistance.

(L’auteur est un ancien officier de la marine. Les opinions sont purement personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

