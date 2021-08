Vie de génie : en souvenir de Pablo Picasso à l’occasion de son 140e anniversaire de naissance

Une représentation de Guernica de Picasso en Espagne

« Tout acte de création est avant tout un acte de destruction », disait le maître Pablo Picasso il y a plus d’un siècle. Ses paroles de sagesse ressemblent à la vie et aux œuvres des artistes les plus importants et les plus respectés du 20e siècle. Connu pour son style excentrique, utilisant des formes géométriques sous des formes humaines et autres, Picasso a créé plus de 20 000 peintures, dessins, sculptures et céramiques. Il a été le pionnier du cubisme, un mouvement artistique d’avant-garde qui a changé le visage de la peinture et de la sculpture européennes. Le surréalisme a également influencé son style de discipline artistique. Un excellent exemple de représentation surréaliste et cubiste se trouve dans le chef-d’œuvre intitulé Guernica (1937), une peinture qui déplore la guerre civile espagnole. Des couleurs sombres et des thèmes monochromes dépeignent les dures réalités, la peur, l’angoisse et les souffrances. Outre la réorganisation de figures sous de multiples formes abstraites, Picasso est également reconnu pour avoir inventé la sculpture construite et l’art du collage.

Picasso est toujours vert, mais cette année est spéciale car le monde fêtera son 140e anniversaire de naissance en octobre. Et c’est le bon moment pour faire connaissance avec les muses inspirantes du célèbre maître. Célébrant la vie et l’art du peintre de génie à l’occasion de son 140e anniversaire en octobre, une vente aux enchères des 11 œuvres de Picasso sera organisée par Sotheby’s, l’un des plus grands courtiers au monde en beaux-arts, bijoux et objets de collection. Ce sera la première fois que Sotheby’s organisera une vente aux enchères en dehors des grands centres d’art tels que Londres et New York. La vente aux enchères du 23 octobre présentera la carrière de Picasso et une sélection très soignée de peintures, d’œuvres sur papier et de céramiques couvrant plus de 50 ans de production artistique de 1917 à 1969. La vente sera diffusée dans le monde entier via un livestream visible sur Sothebys.com. Il s’agira d’une vente de chapiteau unique en son genre de Sotheby’s et MGM Resorts Fine Art Collection de MGM Resorts, une société de divertissement renommée avec des casinos et des hôtels. La vente est estimée à plus de 100 millions de dollars et est présentée comme la vente aux enchères la plus précieuse dédiée à Picasso jamais organisée.

La salle des ventes de Sotheby’s sera installée dans l’hôtel et casino de luxe de Las Vegas, The Bellagio, connu pour ses 3 000 chambres extravagantes appartenant au groupe Blackstone. Il est exploité par MGM Resorts International.

Apportant les beaux-arts à Las Vegas, la MGM Resorts Fine Art Collection, qui a ouvert ses portes en 1998, abrite une collection classique de peintures emblématiques du maître et de charmantes pièces en céramique. La collection historique de MGM compte environ 900 œuvres de 200 artistes, dont des pièces modernes de Bob Dylan et David Hockney, qui ornent les murs de ses hôtels à travers le monde.

Alors que la diversité est depuis longtemps dans l’ADN de MGM Resorts, Ari Kastrati, directeur de l’accueil de MGM Resorts, se sent déterminé à créer une collection encore plus inclusive qui maintient l’étendue du portefeuille existant, tout en donnant une plus grande voix aux artistes sous-représentés. communautés.

La vente aux enchères sera accompagnée d’une exposition de quatre jours de propriétés de luxe spécialement organisée par Sotheby’s, qui présentera une sélection des meilleurs objets de luxe au monde, notamment des automobiles, des bijoux, des montres, des sacs à main, des baskets et plus encore. “En tant que l’un des artistes les plus célèbres, les plus aimés et les plus accomplis de tous les temps, nous ne pouvions imaginer personne de mieux que Picasso pour inaugurer cette expérience artistique et culturelle unique”, a déclaré Brooke Lampley, présidente de Sotheby’s et responsable des ventes mondiales pour les beaux-arts mondiaux. , dans un communiqué de presse.

Femme au béret rouge-orange (estimation de 20 à 30 millions de dollars), l’un des portraits déterminants de Marie-Thérèse Walter (la célèbre muse et amante de l’artiste qui a inspiré nombre de ses portraits les plus vénérés des années 1930) en plus de portraits comme Homme et enfant ( 20 à 30 millions de dollars estimés) et Buste d’homme (estimation de 10 à 15 millions de dollars) feront partie de la collection.

Homme et enfant résume la préoccupation de l’artiste pour sa vie et son héritage à la fin de sa carrière. On y trouve également Nature morte au panier de fruits et aux fleurs (estimation de 10 à 15 millions de dollars), une nature morte de qualité muséale peinte par Picasso pendant l’occupation nazie de Paris en 1942. Plusieurs œuvres sur papier, dont un portrait de la commedia dell ‘arte personnage Pierrot (estimation 2,5-3,5 millions de dollars); Nature morte aux fleurs et au compotier (estimation 6-8 millions de dollars), une autre nature morte de guerre peinte à Paris en 1943 ; Aiguière – Visage (estimation 60 000$-80 000$), un pichet en céramique; et beaucoup d’autres sont également enrôlés pour le spectacle.

