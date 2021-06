Vie (partout sauf aux États-Unis) ⋆ .

Étrange nouvelle ce soir, à commencer par celle de The Hill :

Histoire en un coup d’œil Une réplique massive de l’arche de Noé a fait sensation pendant des années après sa première détention sur un quai britannique. Le bateau de 230 pieds de long, qui a voyagé de Hollande, aurait été jugé inapte à la navigation et par conséquent bloqué dans la baie d’Orwell à Ipswich pendant près de deux ans. Depuis 2019, l’arche de 61 ans a accumulé plus de 17 000 $ en frais.

Du Gardien :

La fille aînée du roi Willem-Alexander a réussi les examens de fin d’études et prendra une année sabbatique La princesse Amalia, héritière du trône néerlandais, a écrit au Premier ministre pour renoncer à son droit à 1,6 million d’euros (1,4 million de livres sterling) par an de revenus et de dépenses personnelles et ménagères, car l’accepter la mettrait “mal à l’aise”. Amalia, la fille aînée du roi Willem-Alexander, qui a réussi jeudi ses examens de fin d’études avec distinction – et a volé son sac à dos du mât du palais pour célébrer – a déclaré dans une lettre manuscrite à Mark Rutte qu’elle ne voulait pas prendre jusqu’à ce qu’elle ait des fonctions royales appropriées.

Du Los Angeles Times :

Un 10 parfait ? La revendication des premiers « décuplés » au monde fait naître un mystère en Afrique du Sud Par MOGOMOTSI MAGOME JOHANNESBURG, Afrique du Sud — L’Afrique du Sud a été saisie par le mystère de savoir si une femme a, comme on l’a prétendu, donné naissance à 10 bébés, dans ce qui serait le premier cas enregistré de décuplés au monde. Gosiame Thamara Sithole du canton de Tembisa, près de Johannesburg, a donné naissance aux bébés lundi, selon le Pretoria News, qui cite les parents. Les bébés – sept garçons et trois filles – sont nés prématurément et n’ont pas fait d’apparition publique ni été filmés, a rapporté le journal. Le gouvernement sud-africain a déclaré qu’il essayait toujours de vérifier l’affirmation.

De l’actualité d’Arirang :

Kim Jong-un qualifie la K-pop de “cancer vicieux” et prescrit la peine de mort pour possession de médias étrangers « De l’autre côté de la frontière, il y a de plus en plus de fans pour la musique et les émissions de télévision sud-coréennes. Les autorités de Pyeongyang réagissent en réprimant ceux qui accèdent à certains contenus médiatiques étrangers, affirmant que de telles violations sont passibles de la peine de mort. Kim Dami a toute l’histoire.

De NBC News :

Par Robbie Hu et Zeerak Khurram Un troupeau d’éléphants errant dans le sud-ouest de la Chine a captivé l’imagination de millions de personnes. Surveillés par des centaines de policiers assistés de drones, les énormes animaux ont atteint Kunming, dans le sud de la province du Yunnan, plus tôt cette semaine après avoir parcouru quelque 300 milles de leur réserve naturelle d’origine, ont rapporté les médias publics.

Depuis ESPN :

Un responsable chinois décède au cours d’une enquête sur les morts du marathon BEIJING — Un responsable du comté chinois semble s’être suicidé lors d’une enquête sur la mort de 21 coureurs le mois dernier lors d’un ultramarathon, a rapporté vendredi la télévision d’État. CCTV a déclaré que la police avait été informée mercredi qu’un homme avait sauté de son appartement et était décédé. Après enquête, il s’est avéré qu’il s’agissait du secrétaire du Parti communiste du canton de Jingtai, Li Zuobi. L’homicide a été exclu, selon CCTV.

De Haaretz :

Les lumières sont restées allumées dans l’aile 3 de la prison de Ketziot cette nuit-là. L’un après l’autre, environ 55 prisonniers palestiniens entravés ont été jetés au sol. Des caméras de sécurité ont filmé des agents pénitentiaires se rassemblant autour d’eux, les frappant avec des matraques et donnant des coups de pied aux prisonniers, qui étaient penchés, les mains menottées derrière le dos. Les prisonniers ont reçu l’ordre de ne pas bouger ni parler, restant là pendant des heures.

Du Times of Israel :

La Pologne ouvre une enquête sur un site de sépulture collective découvert près d’Auschwitz Un résident local aperçoit une douzaine de crânes humains et plusieurs ossements sur la rive de la rivière qui traverse la ville voisine d’Oswiecim ; les procureurs enquêtent si les restes sont liés au camp de la mort VARSOVIE, Pologne – Les procureurs polonais enquêtent sur un site d’inhumation de masse apparent révélé ce mois-ci près de la zone de l’ancien camp de la mort allemand nazi d’Auschwitz. Un habitant local a repéré une douzaine de crânes humains et de nombreux ossements sur la rive de la rivière Sola, qui traverse la ville d’Oswiecim, dans le sud de la Pologne, lorsque le niveau de l’eau était très bas, a annoncé vendredi le portail Onet.

Depuis Al Jazeera :

Démolition de maisons palestiniennes pour un parc à thème religieux israélien Plus de 100 bâtiments abritant environ 1 500 personnes dans le quartier al-Bustan de Silwan à Jérusalem-Est occupée risquent la démolition. Silwan, Jérusalem-Est occupée – Près de 120 familles palestiniennes sont confrontées à la destruction de leurs maisons pour faire place à un parc à thème religieux israélien où les Israéliens pensent que le roi David avait un jardin à l’époque biblique. Environ 1 500 personnes vivant dans plus de 100 bâtiments dans le quartier al-Bustan de Silwan à Jérusalem-Est occupée sont menacées.

De la BBC :

Attaque d’un camion au Canada: des proches décrivent la famille comme «la meilleure d’entre nous» Par Holly Honderich Samedi, à London, la communauté musulmane de l’Ontario inhumera quatre membres d’une famille tués dans ce que la police a qualifié d’attaque à caractère raciste. Voici ce que nous savons de la famille. En mai 2009, Madiha Salman se préparait à entreprendre sa maîtrise en génie de l’environnement à l’Université Western à London, en Ontario. Madiha a écrit à son futur conseiller pédagogique, le professeur Jason Gerhard, pour le remercier de son accueil chaleureux dans le programme, qu’elle pensait être « une grande expérience de ma vie ».

Du Washington Post :

La destruction de Gaza au cours du conflit de 11 jours entre le Hamas et Israël en mai a été lourde et généralisée, avec des dégâts affectant des centaines de bâtiments et des dizaines de routes, selon une première analyse des Nations Unies. Les données, basées sur une analyse préliminaire des images satellite prises le 28 mai et publiées par l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche cette semaine, soulignent les avertissements des groupes de défense des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales selon lesquels les bombardements israéliens qui, selon l’armée, visaient les militants du Hamas ont gravement compromis l’infrastructure du territoire, et que la reconstruction pourrait prendre des années.

De CBS News :

“J’ai visité la région en bateau hier et ce que nous avons remarqué était une fine pellicule d’huile qui ressemblait à du diesel”, a déclaré Godahewa aux journalistes à Colombo.

De . :

Le ministère danois de la Défense a déclaré qu’il y avait eu deux violations russes de l’espace aérien danois vendredi près de l’île de la mer Baltique de Bornholm. « (Il est) totalement inacceptable que des avions russes violent l’espace aérien danois, et même deux fois en une journée. Cela ressemble à une action délibérée », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jeppe Kofod dans un tweet.

De la BBC :

Hongrie LGBT : les contenus destinés aux enfants seront interdits Le parti nationaliste au pouvoir en Hongrie a soumis une loi interdisant les contenus qu’il considère comme promouvant l’homosexualité et le changement de genre chez les mineurs. Le projet de loi interdirait la littérature LGBT pour les moins de 18 ans, y compris le matériel éducatif et les publicités considérées comme faisant la promotion des droits des homosexuels. Plusieurs groupes de défense des droits humains l’ont dénoncé, affirmant qu’il était similaire aux restrictions russes sur les activités LGBT.

De Gizmondo :

En février, une avalanche massive a ravagé une vallée montagneuse de l’État indien d’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde, provoquant des crues soudaines et des coulées de boue. Une nouvelle étude a révélé que des débris se sont détachés d’un glacier au-dessus de la vallée et se sont désintégrés si rapidement que la friction qui en a résulté a fait fondre la glace autour de lui, provoquant l’énorme vague d’eau mortelle. Des images dramatiques de la catastrophe ont montré un torrent de débris et d’eau dévalant une rivière et s’écrasant à travers un barrage. La catastrophe a fait 200 morts, dont beaucoup d’employés des deux centrales hydroélectriques le long de la rivière qui se sont effondrées et ont piégé des personnes à l’intérieur. Les premiers rapports locaux ont indiqué qu’un morceau du glacier Nanda Devi voisin s’était rompu et était tombé dans une rivière voisine, provoquant l’avalanche. Mais il y avait “beaucoup de confusion et beaucoup de très mauvaise terminologie” dans les médias dans les jours qui ont suivi l’inondation, a déclaré Dan Shugar, professeur agrégé de géosciences à l’Université de Calgary et co-auteur de la nouvelle étude. Lui et une équipe d’autres scientifiques se sont réunis pour comprendre ce qui s’est réellement passé.

De Xinhua :

Caractéristique : Le théâtre de marionnettes emblématique d’Égypte emmène les enfants à travers les temps pharaoniques par Mahmoud Fouly LE CAIRE, 11 juin (Xinhua) — Dans une atmosphère sombre des coulisses avec une faible lumière bleuâtre en arrière-plan, les formes du Sphinx et des trois grandes pyramides d’Égypte ont été mises en place comme décor, tandis que les marionnettistes préparaient leurs marionnettes à fils colorées, y compris beaucoup en costumes égyptiens antiques. Le temps presse au Théâtre de Marionnettes du Caire, le rideau est sur le point de se lever et tout le monde est pressé quelques minutes avant le spectacle. Mais de l’autre côté du rideau, le public, pour la plupart des enfants avec leurs parents, se détendait dans leurs sièges et attendait de se lancer dans un “Voyage à travers le beau temps”.

Depuis France24 :

Une étude sur la dengue en Indonésie offre de l’espoir dans la lutte contre la maladie Les infections par la dengue ont chuté de façon spectaculaire dans une étude indonésienne où une bactérie a été introduite dans des moustiques porteurs de maladies, offrant de l’espoir dans la bataille contre une maladie qui rend des millions de personnes malades chaque année dans le monde. Les résultats de l’étude de trois ans, publiés dans le New England Journal of Medicine cette semaine, ont révélé que l’infection des moustiques porteurs de la dengue avec une bactérie inoffensive appelée Wolbachia a entraîné une baisse de 77% des cas humains.

Du New York Times

McDonald’s en Indonésie est contraint de fermer après une frénésie de « repas BTS » qui a violé les mesures de Covid. Des foules de chauffeurs-livreurs répondant à une ruée de commandes en ligne ont violé les mesures de distanciation de sécurité en inondant des restaurants non préparés. Plusieurs points de vente McDonald’s en Indonésie ont été contraints de fermer cette semaine après qu’un “repas BTS” spécial, nommé d’après le groupe de garçons coréen très populaire, a attiré des foules de chauffeurs-livreurs qui ont enfreint les mesures de distanciation de sécurité, a déclaré la police. Mercredi, le premier jour où le repas en édition limitée était disponible, une vague de commandes a été passée – mais à cause de Covid-19, la plupart ont été passées en ligne. Cela a entraîné l’apparition de groupes de chauffeurs-livreurs à moto dans des points de vente à travers l’Indonésie, la plupart des restaurants n’étant pas préparés à gérer la participation.

