Vieira admet son manque de désir de palais; Hasenhuttl explique le résultat « logique »

Patrick Vieira a admis que son équipe de Crystal Palace manquait de désir lors de leur match nul 2-2 avec Southampton à Selhurst Park.

Les Eagles ont pris une avance rapide lors de la rencontre de Premier League en moins de deux minutes. Mais les visiteurs ont réussi un doublé rapide pour entrer en tête de la pause. C’était une mauvaise ouverture de 45 pour Palace, mais ils ont trouvé un égaliseur en seconde période.

S’exprimant après le match, leur manager français a déclaré : « Je ne pense pas que nous en ayons fait assez. Nous avons bien commencé mais ils nous ont mis sous pression. Nous ne pouvions pas construire à partir de l’arrière.

« À la fin de la première mi-temps, ils étaient la meilleure équipe. Ils voulaient gagner plus que nous.

« Nous sommes revenus en seconde période avec de meilleures ambitions pour concourir. On a réussi à marquer le but. Le tirage nous a fait du bien.

« Je suis déçu en première mi-temps parce que nous avons bien dit. Nous avons arrêté de jouer quand nous avons marqué, puis ils ont pris de l’élan et ont cru.

« La mi-temps est arrivée au bon moment. Dans le vestiaire, nous devions améliorer la compétitivité que nous n’avions pas.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

« Nous connaissions la qualité sur les coups de pied arrêtés. C’est difficile pour Jack [Butland] pour l’arrêter [James Ward-Prowse’s free-kick]. Il est l’un des meilleurs du pays. Nous savions que nous devions éviter de concéder des coups francs dans cette zone.

« La maturité dans cette équipe s’améliore mais elle n’est pas encore constante.

Le palais a rencontré une réaction « fantastique » des saints

Les deux managers ont laissé entendre qu’un match nul était un résultat juste, le patron des Saints, Ralph Hasenhuttl, satisfait d’un point sur la route.

Il a déclaré: «De deux équipes toujours à tirage cette saison, c’était un résultat logique. Je pense qu’ils ont eu une chance en seconde période et ont marqué. Nous n’avons pas eu de grosses occasions en seconde période.

« La façon dont nous sommes revenus était absolument agréable à regarder avec un départ horrible. La réaction a été fantastique.

Jorginho de Chelsea est toujours le roi des penaltys mais quels joueurs menacent son règne ?

« Nous avions une équipe très jeune. Nous avons marqué deux fois. Normalement, cela devrait suffire pour trois points.

«Nous avons eu 20 minutes en deuxième mi-temps, nous avions du mal. Après le but, nous avons joué courageusement et avons essayé de marquer le troisième but.

«En fin de compte, nous prenons le point. Lentement mais sûrement, nous arrivons à plus de points.

« Je ne l’ai pas vu [James Ward-Prowse’s free-kick]. La dernière fois que je n’ai pas regardé, c’était à Newcastle et c’était aussi un objectif.

« Nous méritions absolument un minimum de points. Lyanco était bon, il a fait un très bon match. C’était agréable de regarder les jeunes gars à l’avant. Ils sont courageux.

LIRE LA SUITE: Vieira fait la comparaison avec Gallagher que les fans de Chelsea adoreront, comme le milieu de terrain l’a loué