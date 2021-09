Vieira affirme que Palace a payé la pénalité après l’égalisation de Brighton au dernier souffle

Patrick Vieira a regretté l’échec de Crystal Palace à marquer un deuxième but alors que Brighton a frappé à la mort pour remporter un match nul 1-1 à Selhurst Park en Premier League lundi soir.

Palais prenait l’avantage sur le coup de la mi-temps avec Wilfried Zaha poursuivant son beau bilan face aux visiteurs. Conor Gallagher a remporté les Eagles sur un tir au but lorsque Leonard Trossard a fait tomber le joueur de Chelsea à la suite d’une course au volant dans la surface de réparation.

Bien que le tireur habituel Luka Milivojevic soit sur le terrain, Zaha a pris ses responsabilités et a envoyé Robert Sanchez dans le mauvais sens pour porter le score à 1-0 à la pause avec son huitième but contre les Seagulls.

Cependant, Neal Maupay a sauvé un point pour Brighton à la mort avec pratiquement le dernier coup de pied du match.

Le simple ballon de Pascal Gross par-dessus a rattrapé la défense des Eagles et Maupay a produit un superbe lob sur Vicente Guaita pour porter le score à 1-1.

L’arbitre Andre Marriner a soufflé à temps plein peu de temps après avant que James McArthur et le gardien des Seagulls Sanchez ne s’affrontent après le coup de sifflet avec le butin partagé dans le sud de Londres.

S’exprimant après le match, Vieira a déclaré à BBC Sport: “Nous sommes vraiment dégoûtés, vraiment déçus de savoir à quel point cela allait être difficile.

«Nous avons joué un très bon match, nous n’avons peut-être pas utilisé le ballon aussi bien que nous le voulions, mais nous les avons empêchés de se développer dans le match. Nous avons été constants et encaissant un but dans le dernier coup de pied du match, c’est quelque chose qui est difficile à accepter.

«Quand vous gagnez 1-0, tout peut encore arriver. Ils ont poussé les grands gars à l’avant et sont allés avec les longs ballons et nous avons bien défendu ces situations.

«Nous avons eu la chance de marquer un deuxième but et lorsque vous ne saisissez pas ces chances, cela peut vous revenir et cela nous est malheureusement arrivé aujourd’hui.

«Nous devons regarder les points positifs, la façon dont nous avons joué contre l’une des équipes en forme de la ligue, nous avons créé des occasions, nous avons travaillé dur, c’est positif. Mais toujours pas assez pour gagner des matchs et nous devons continuer à travailler.

« Je suis déçu pour les joueurs et surtout pour les fans car ils ont été brillants ce soir. Nous voulions leur donner trois points. Nous grandissons en tant qu’équipe et ce genre d’erreurs nous fera réfléchir à ces situations et nous rendra plus forts en tant qu’équipe.

Gallagher accuse la perte de concentration

Pendant ce temps, le milieu de terrain de Palace Gallagher a admis que le tirage au sort était une pilule amère à avaler, ajoutant: «Cela fait tellement mal – tout au long du match, nous avons si bien défendu avec brio et nous avons tous travaillé si dur.

“C’est comme une perte pour être honnête, nous avions les trois points là-bas et puis un manque de concentration nous fait perdre deux points, tout le monde est vidé.

«C’est juste de la concentration, il reste une minute, on ne blâmerait jamais un individu, c’est une affaire d’équipe et tout le monde est vidé.

« Il y a des choses à apprendre, c’est sûr. »