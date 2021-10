Vieira effondrée alors que Crystal Palace ne parvient pas à tirer les leçons du tirage au sort tardif d’Arsenal

Patrick Vieira a estimé que son équipe de Crystal Palace n’avait pas tiré les leçons des matchs précédents après avoir vu la victoire à Arsenal leur être arrachée à la mort de lundi soir.

Alexandre Lacazette a frappé avec le dernier coup de pied du match alors qu’Arsenal a marqué un point contre Palais de Cristal et a empêché Vieira de gagner à son retour au club.

Le Français a remporté trois titres de Premier League et a été capitaine des Gunners lors de leur campagne invaincue «Invincibles» et son nom a résonné dans l’Emirates Stadium avant et après un match nul 2-2 passionnant.

Pierre-Emerick Aubameyang a donné l’avantage à Arsenal dès le début, mais à partir de ce moment, Palace était la meilleure équipe alors que Christian Benteke et Odsonne Edouard ont frappé en seconde période pour apparemment gagner le match – seulement pour que le remplaçant Lacazette égalise à la mort.

S’adressant à Sky Sports après le match, Vieira a déclaré: « C’était si proche, mais nous l’avons dit un peu trop souvent. Nous devons apprendre des jeux auxquels nous avons joué auparavant.

«Je suis vraiment déçu parce que la façon dont l’équipe est revenue en seconde période méritait de gagner le match.

«Je suis frustré pour eux, ils ont été courageux et ont fait preuve de caractère et encaisser un but comme celui-là, je suis déçu pour mes joueurs.

«Nous avons concédé ces buts sur coups de pied arrêtés lors des deuxièmes phases et nous devons travailler là-dessus. Nous devons retrousser nos manches et mettre nos corps en danger.

« Nous n’avons vraiment pas eu de chance aujourd’hui, c’est comme ça. Mais je crois qu’il y a plus à venir de l’équipe pour défier encore mieux.

Gallagher regrette une finition horrible

Le milieu de terrain de Palace Conor Gallagher, qui a été nommé homme du match, a ajouté : « C’est horrible, honnêtement, c’est tellement horrible.

« Revenir de 1-0 à Arsenal, c’est bien, n’est-ce pas ? Tenir jusqu’aux 30 dernières secondes est tout simplement horrible. Nous sommes dégoûtés.

« C’est pire qu’une défaite – si c’est possible. Rien n’est pire que de penser que vous avez trois points et de vous les faire enlever. Nous devons apprendre de petites erreurs.

« Les garçons étaient brillants. Vous ne pouvez pas nous enlever la performance. Toute l’équipe était classe. Il y a beaucoup de points positifs mais ça ne veut pas dire grand chose quand on n’a pas les trois points.

« À la mi-temps, nous étions confiants et pensions que nous pouvions encore gagner.

« J’espère que nous pourrons commencer à transformer ces nuls en victoires. Vous devez le prendre sur le menton et passer à autre chose.

