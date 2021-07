Vieira et Xisco, favoris à écarter en Premier

21/07/2021 à 11h57 CEST

Premier entraîneur limogé dans le Premier ministre

Le début de la Premier League approche à grands pas et dans Betfair Nous avons déjà des marchés à long terme à la recherche de valeur dans des situations comme les licenciements d’entraîneurs. Et c’est très bien valorisé sur le marché de Betfair qui sera le premier entraîneur à quitter son club cette saison.

Les deux favoris sont deux techniciens débutants, comme c’est le cas avec Xisco Muñoz à Watford et Patrick Vieira au Palais de Cristal. Muñoz, une vieille connaissance de la Ligue espagnole, a obtenu une promotion avec les Hornets la saison dernière après une belle séquence finale, la réalisant directement. Cette année, ils lui ont encore fait confiance pour mener un projet qui cherche à s’installer dans le Premier ministre, cependant, son quota pour être le premier entraîneur à quitter le banc est [7.0]. Il y a des raisons de croire que Watford est peut-être le premier à appuyer sur la gâchette et c’est que ce n’est pas un club qui se distingue par sa patience, comme le savent bien d’autres entraîneurs espagnols comme Javi Gracia.

Plus de patience qu’ils ont à Selhurst Park, où Patrick Vieira Il arrive pour renouveler une équipe que Roy Hodgson vient de quitter. Ils évoluent bien sur le marché, amenant des jeunes du Championnat et du championnat de France, mais il reste à voir la capacité de leadership d’un Vieira qui n’a pas non plus beaucoup d’expérience sur les bancs. Votre quota en cas de licenciement est [7.0].

Derrière eux apparaît Steve Bruce, l’entraîneur de Newcastle United, un habitué de ces rumeurs en raison de son manque de présence aux commandes des Magpies et de son vilain football. Votre quota pour être le premier à partir est [8.5]. Une autre recrue comme Bruno lage, aux Wolverhampton Wanderers, est [12.0], tandis que Nuno Espirito Santo, qui commence son aventure à Tottenham Hotspur, est [15.0]. Les deux options semblent très compliquées et il faudrait qu’elles prennent un très mauvais départ pour que votre quota baisse.

Comme options pratiquement impossibles, nous avons Jürgen Klopp à [34.0], à Thomas tuchel à [51.0] Oui Pep Guardiola à un exorbitant [101.0].

Enfin, Betfair nous offre également la possibilité de parier sur il n’y a pas d’entraîneur licencié cette année à [51.0].

Jusqu’au début des ligues majeures, chez Betfair, nous analyserons tout ce qui se passe aux Jeux Olympiques, le marché des transferts et ce qui se passe dans le football mondial.