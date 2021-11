Vieira éteint le rêve de Tate

Miesha Tate Il revient après cinq ans de retraite avec un objectif clair : toucher à nouveau l’or. A son retour il a gagné (juillet 2021) et ce samedi, dans le combat qui a clôturé l’UFC Las Vegas 43, l’enjeu était de taille. L’entreprise lui avait fait confiance pour leur première étoile et elle a dû réagir. Il l’a fait, mais Ketlen Vieira était meilleur et a remporté le match. La Brésilienne a gagné par décision unanime (48-47, 48-47 et 49-46) dans un duel égal dans lequel Vieira a montré qu’elle peut être le prochain challenger par Amanda Nunes. Une autre chose est que cela pourrait mettre le tout-puissant double champion en difficulté (le duel de ce samedi était dans la division des poids coq).

Le combat a commencé avec la domination de Vieira grâce à sa gestion du jab et de la distance. Lorsque Tate a tenté quelque chose, il a fini par succomber au pouvoir de sa rivale, qui au deuxième tour a très bien connecté l’ancienne championne lorsqu’elle voulait aller à distance (forcée par sa petite taille). Dans ce deuxième tour, Tate a décroché des coups puissants qui ont endommagé son adversaire, mais l’acte était très proche. Dans le troisième, c’est Tate qui a souffert et qui a été touché. Les crochets de Vieira ont épuisé Tate dans la pièce. L’Américaine a été forcée de pousser à la recherche de coups puissants et l’a pénalisée dans les rondes de championnat puisqu’en finale, Vieira a attaqué les jambes de son adversaire et cela lui a permis d’ouvrir des trous qui ont fait que même si Tate a connecté fort, il a été endommagé.. Le combat n’était pas une marche, mais la Brésilienne a montré qu’elle était un point au-dessus de Miesha Tate. Si l’ancienne championne veut revoir le titre, elle devra aller plus loin.