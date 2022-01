Vieira fait l’éloge d’Olise qui change la donne et fait allusion à plus d’opportunités en championnat

Patrick Vieira a fait l’éloge du milieu de terrain offensif Michael Olise, qui a » changé la donne » pour Crystal Palace contre Millwall.

L’équipe de Premier League a atteint le quatrième tour de la FA Cup avec une victoire 2-1 à The Den. Cependant, ils n’avaient pas tout à leur manière.

Millwall a pris les devants à la 17e minute alors que Benik Afobe a inscrit son sixième but de la campagne. Cela a donné à Millwall l’espoir de réaliser un autre meurtre géant, après les victoires sur Everton et Leicester ces dernières années.

Mais Olise était sur place pour renverser la cravate. Il a battu le gardien de Millwall George Long avec un effort de curling juste après la pause, avant de mettre en place le vainqueur de Palace.

Olise a placé un bon centre pour l’attaquant Jean-Philippe Mateta, et le Français a fait le reste en rentrant chez lui.

Après le match, Vieira a déclaré à propos d’Olise (via football.london): « Il a été fantastique en seconde période. Je pense qu’il a changé la donne pour nous. Ses 15 premières minutes en seconde période étaient vraiment bonnes et il a montré son talent et c’est ce qui était bon pour nous en tant qu’équipe.

« Michael en a marqué un, a frappé le poteau et a créé le second. C’est l’une de ses forces dans le un contre un. [Mateta] marquer est bon pour sa confiance.

Olise a joué 13 fois en Premier League cette saison mais n’a pas encore terminé 90 minutes complètes.

Lorsqu’on lui a demandé si la performance d’Olise pourrait lui permettre de gagner plus de départs en championnat, Vieira a poursuivi : « Cela lui donnera plus de temps pour jouer en Premier League. Première et deuxième mi-temps, ce sont deux joueurs différents. Il y a un potentiel fantastique mais il a besoin de temps pour se développer et ces jeux l’aideront. Nous savons à quel point il peut être bon, mais il est important d’améliorer ce talent. »

‘Super ambiance’ – Olise remercie les fans du Palace

Le buteur Olise a déclaré: « Ce fut un début de match difficile et à la mi-temps, nous avons dit que nous devions réagir et montrer plus de combat – et nous l’avons fait en seconde période. Nous avons fait ce que nous savons faire et la qualité est au rendez-vous.

«Le gaffer nous a juste dit d’aller là-bas, de nous exprimer et de bien jouer, de nous battre – et c’est ce que nous avons fait. Les fans du Palace ont été formidables tout au long du match, l’ambiance était géniale.

Palace va maintenant porter son attention sur la Premier League. Ils se rendent à Brighton vendredi soir, avant d’accueillir Liverpool à Selhurst Park.

