Vieira fait l’éloge du “fantastique” homme de Chelsea Palace “nécessaire” après le derby de Londres

Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, était ravi de la performance du joueur de Chelsea, Conor Gallagher, alors que son équipe disputait un match nul divertissant mais vierge avec Brentford.

Palace a accueilli ses voisins londoniens lors de ce qui était le premier match de championnat à domicile de Vieira. Il a presque pris un départ parfait dans la vie à Selhurst Park lorsque la signature estivale Gallagher a tiré vers le but à bout portant. Mais son effort a heurté l’intérieur du poteau et a rebondi.

Le capitaine des Eagles James McArthur s’est approché avec un effort de curling. Bryan Mbeumo de Brentford a vu son coup franc couper le haut de la barre transversale à l’autre extrémité.

Aucune des deux parties n’a pu trouver une percée, cependant, et elles ont été obligées de se contenter d’un point chacune.

Dans son interview d’après-match, Vieira a déclaré à Match of the Day : « Je n’avais aucun doute sur la façon dont nous allions nous améliorer et mieux jouer que contre Chelsea.

«Je suis satisfait de l’attitude que les joueurs montrent chaque jour à l’entraînement, et aujourd’hui a été une performance positive.

«Bien sûr, il y a de la frustration parce que nous voulions gagner le match, nous voulions marquer des buts.

«Mais je pense que nous avons joué d’une manière qui voulait aller de l’avant et marquer ces buts et nous n’avons pas trouvé de moyen. C’était donc une performance positive et il est important de s’en inspirer. »

Le Français a lancé Gallagher ainsi que ses nouvelles recrues Joachim Andersen et Marc Guehi.

Cependant, il était sans Michael Olise. L’ancien milieu de terrain de Reading était absent en raison d’une blessure au dos.

Sur Gallagher, il a déclaré : « Son énergie, les courses qu’il a effectuées, la pression qu’il a exercée sur l’opposition était fantastique.

«Nous avions besoin de ce genre d’énergie et il est important de tirer parti de cela et d’essayer d’améliorer notre prise de décision dans les 30 derniers mètres et en même temps d’avoir plus de corps à l’intérieur de la surface, pour nous permettre plus de chances de marquer des buts. “

Les fans du palais n’ont pas déçu Vieira

Comme les autres équipes de haut niveau Aston Villa, Leeds et Everton, Palace était de retour devant le stade à pleine capacité à 15 heures.

Vieira a été bien accueilli par les supporters du club pour la première fois et cela n’a pas déçu.

Il a ajouté: «C’était tout ce à quoi je m’attendais. J’ai beaucoup entendu parler des fans et j’ai été ici pour regarder des matchs.

« Et nous sommes déçus parce que nous voulions leur donner les trois points aujourd’hui. Ils ont été fantastiques et nous ont soutenus tout au long du match après avoir traversé une période difficile.

“Ils étaient derrière l’équipe et c’est vraiment bien pour le reste de la saison.”

LIRE LA SUITE: « Tout est possible » avec de nouvelles recrues alors que Vieira présente la vision du palais