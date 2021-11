Vieira furieuse après la perte de Crystal Palace, comme mise à jour donnée sur deux étoiles

Patrick Vieira a fait le point sur la forme physique de deux importantes stars de Crystal Palace, après avoir admis qu’il était « déçu » par la défaite contre Aston Villa.

Les Eagles cherchaient à étendre leur invincibilité en Premier League à huit matchs à Selhurst Park. Mais les buts de Matt Targett et John McGinn ont aidé les hommes de Steven Gerrard à sortir vainqueurs 2-1.

Targett a converti un corner d’Ashley Young à la 15e minute, avant que McGinn ne double l’avance de Villa en fin de seconde mi-temps.

Marc Guehi a marqué pour Palace dans les arrêts de jeu pour donner à Vieira l’espoir d’un point. Mais l’égalisation n’a pas pu être trouvée, laissant la formation du sud de Londres avec 16 points en 13 matches.

Vieira a révélé sa frustration après la défaite. Il a déclaré (via football.london): « Je suis vraiment déçu du résultat. Plus déçu par la performance. Aujourd’hui, nous n’avons pas assez bien joué.

« Nous n’avons pas déplacé le ballon assez rapidement, nous n’avons pas bien défendu en équipe et la conséquence est de ne rien tirer du jeu. »

Sur l’absence de menace offensive de Palace, il a ajouté : « Frustration. Ils étaient vraiment compacts et il était difficile de trouver des joueurs entre les lignes.

« Nous avons essayé d’aller plus loin. Lorsque nous avons essayé de trouver Tyrick Mitchell, nous n’avions pas de coureurs derrière les quatre derniers pour les étirer.

La signature estivale Joachim Andersen a figuré dans tous les matchs de Premier League de Palace cette saison, mais était absent contre Villa.

Interrogé sur le demi-centre, Vieira a déclaré: « Joachim a joué tous les matchs et il est important pour la façon dont nous voulons jouer. Nous avons suffisamment de joueurs pour mieux jouer qu’aujourd’hui. Collectivement, nous n’avons pas assez bien joué.

« Non, nous ne savons pas encore [if it’s a serious injury]. Il passera plus d’examens demain, alors nous le saurons peut-être lundi matin.

C’est bien de voir l’homme du palais revenir, dit Vieira

Le milieu de terrain offensif Ebere Eze a fait sa première apparition de la campagne, après son retour d’une blessure au tendon d’Achille.

« C’est bien de l’avoir sur le terrain », a poursuivi Vieira. « En même temps, nous savons qu’il a un long chemin à parcourir, mais il fait un pas en avant et qu’il s’implique, c’est bien. »

Paper Talk: la décision de Gerrard donne à Liverpool un avantage en battant Man Utd contre le jeune d’Aston Villa