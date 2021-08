Vieira met les discussions de sortie au lit avec «l’une des meilleures» stars de Prem pour «diriger» Palace

in

Patrick Vieira admet que le talisman Wilfried Zaha dans les rangs est un énorme coup de pouce pour Crystal Palace alors qu’ils se préparent à affronter Chelsea lors de leur match d’ouverture en Premier League samedi.

La légende d’Arsenal s’est adressée à la presse pour la première fois en tant que chef des Eagles vendredi. Le joueur de 45 ans est sur la sellette de Selhurst Park depuis le 4 juillet après avoir remplacé Roy Hodgson. Il n’a pas perdu de temps pour renforcer ses rangs, avec le défenseur central Marc Guéhi une capture de 21 millions de livres sterling de Chelsea.

Joachim Andersen et Michel Olise sont également arrivés alors que le gardien Remi Matthews était une signature libre après son départ de Sunderland. Comme toujours avec Palace, l’été a été passé à spéculer sur la question de savoir si Zaha resterait dans le sud de Londres.

En mai dernier, l’international ivoirien avait confié à The Face qu’il souhaitait explorer d’autres pistes gagner de l’argenterie. Cependant, le journaliste Michael Bridge a exprimé son point de vue, déclarant à Football FanCast qu’il croyait que Vieira persuaderait Zaha de rester.

Et cela semble avoir été le cas lorsque le vainqueur de la Coupe du monde a révélé ses réflexions sur l’ancien joueur de Manchester United.

« Il a été fantastique. Il a été un leader, comme je m’y attendais. Un leader sur et en dehors du terrain », a-t-il déclaré aux journalistes. « Il est, je crois, l’un des meilleurs joueurs de cette ligue et nous sommes chanceux d’avoir un joueur comme ça dans notre équipe.

Vieira optimiste avant le défi des Bleus

Il semble y avoir un regain d’optimisme autour de Selhurst Park après une fin boiteuse jusqu’en 2020-2021. Palace a perdu six de ses huit derniers matches de championnat pour terminer 14e.

Cependant, ils en ont remporté cinq et ont fait match nul sur six matchs de pré-saison et Vieira espère prendre cette forme dans la nouvelle saison.

“Le fait que nous ayons bien commencé la pré-saison avec la façon dont nous avons joué ces matchs et réussi à obtenir quelques victoires qui nous donne confiance”, a-t-il ajouté. « Nous savons en même temps que ce sera vraiment difficile. Mais nous voulons rivaliser.

Le Français met désormais la touche finale à la préparation de son équipe avant le déplacement à Stamford Bridge. Il a révélé que Luka Milivojevic n’affrontera pas les champions d’Europe de Thomas Tuchel en raison de problèmes personnels.

Olise est encore à quelques semaines de jouer mais Anderson fera partie de l’équipe. Après le voyage dans l’ouest de Londres, Palace fait face à une trésorerie à domicile avec les nouveaux garçons de Premier League Brentford.

Un court voyage à travers la capitale s’ensuit fin août pour affronter David Moyes West Ham United.

LIRE LA SUITE: West Ham parmi le trio Prem pour contrecarrer l’accord du milieu de terrain après un réveil brutal