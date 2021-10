Vieira ne fait pas confiance à une vente d’Arsenal

16/10/2021 à 14:22 CEST

.

L’entraîneur de Crystal Palace Patrick Vieira ne fait pas confiance à un achat d’Arsenal par l’homme d’affaires suédois Daniel Ek puisque le club n’est pas à vendre.

Coquille, qui est l’une des légendes de l’Arsenal des « Invincibles », soutenu, avec Thierry Henry et Denis Bergkamp, l’achat de ek Il y a quelques mois, sur la base de la situation que connaissait Arsenal, mais cette semaine, il a précisé qu’il était désormais dans une position différente et qu’il ne pouvait pas parler comme s’il n’était qu’un ancien joueur d’Arsenal.

Ek, le milliardaire suédois propriétaire de Spotify, ressemblait à un éventuel acheteur d’Arsenal en raison de la mauvaise situation qu’Arsenal traversait, sans se qualifier pour l’Europe cette saison, et après la colère des fans avec l’entrée et la sortie de la Super League comme un club fondateur. Cependant, les Kroenke, propriétaires du club, ont été francs et ont déclaré qu’il n’était pas à vendre.

« À ce moment-là, vous avez vu la situation et il semblait clair que les Kroenke ne voulaient pas vendre. À ce moment-là, je pense que tout était fini. Vous ne pouvez pas acheter un club de football s’il n’est pas à vendre », a-t-il déclaré. Coquille lors d’une conférence de presse ».