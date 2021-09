Vieira révèle comment il savait qu’Eduoard serait capable de tourmenter Tottenham

in

L’entraîneur-chef de Crystal Palace, Patrick Vieira, savait que le débutant Odsonne Edouard s’amuserait contre les 10 hommes de Tottenham à Selhurst Park.

L’entraîneur français a remplacé son compatriote après 84 minutes de Victoire 3-0 de samedi sur Tottenham. À ce stade, Wilfried Zaha avait donné l’avantage aux hôtes face à leurs rivaux londoniens. De plus, le défenseur central des Spurs Japhet Tanganga avait reçu un deuxième carton jaune pour un tacle sur Jordan Ayew.

Edouard est venu, cherchant à livrer après son déménagement à Palace en tant que club excitante arrivée d’un attaquant de renom.

Cela ne lui a pris que quelques secondes, marquant un début de rêve. Cependant, il l’a couronné avec une attelle profondément dans le temps d’arrêt.

Vieira a déclaré: “C’est un début de rêve pour lui. Il est entré et il y avait plus d’espace et cela lui a permis de marquer ces buts.

« Qu’il vienne et marque ces deux buts, c’est vraiment bien pour lui. Cela lui donnera confiance et plus de confiance pour bien faire pour l’équipe.

“Je suis vraiment content pour lui car cela aidera l’équipe à l’avenir.”

La victoire de Palace était leur première de la saison et elle était impressionnante contre une équipe de Tottenham qui avait remporté tous ses trois premiers matchs.

Palace, cependant, avait remporté deux matchs nuls et une défaite lors de matches contre West Ham, Brentford et Chelsea.

En tant que tel, Vieira a insisté sur le fait que son équipe ne peut pas prendre le pied du gaz à la recherche d’un élan.

Vieira veut l’élan de Crystal Palace

“Il est important pour nous de rester calmes, de continuer à travailler et d’essayer de nous améliorer”, a déclaré le Français. “Le groupe de joueurs que nous avons est prêt à concourir en Premier League, il s’agit simplement de savoir comment nous pouvons être cohérents.

« Nous avons bien joué et marqué des buts, comment pouvons-nous jouer aussi bien la semaine prochaine ?

« C’était une très bonne performance d’équipe, nous avons bien commencé le match avec énergie, nous avons bien concouru. Je suis vraiment content de la performance que nous avons eue.

« Ce que nous voulons en tant qu’équipe, c’est gagner le match. Nous avons joué un très bon football mais nous ne pouvions pas gagner de matchs et nous le voulions parce que cela nous donnera confiance et c’était la chose la plus importante.

