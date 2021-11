Patrick Vieira a salué le prêteur de Chelsea Conor Gallagher alors que Crystal Palace a prolongé sa séquence d’invincibilité à six matchs avec une victoire contre les Wolves.

Gallagher a inscrit les trois points des Eagles à Selhurst Park après que Wilfried Zaha ait ouvert le score. Le but était son deuxième en autant de matchs et son quatrième en 10 matches de Premier League depuis qu’il a rejoint le club.

Le joueur de 21 ans est en train de devenir l’un des meilleurs jeunes talents. Et Vieira ne pouvait rien lui reprocher après le dernier résultat positif.

Il a déclaré: «Sa performance a été formidable. Il a été excellent. Juste à propos de la façon dont il ferme les gens. L’énergie qu’il donne à l’équipe.

« Des joueurs comme ça qui commencent le pressing et tout le monde derrière lui qui suit. Il est dans une très bonne période, marquant des buts et travaillant bien pour l’équipe.

Palace a grimpé dans la moitié supérieure du tableau, au moins temporairement, et n’est plus qu’à un point de ses adversaires Wolves qui occupent la huitième place.

Vieira a ajouté : « Nous avons montré aujourd’hui que nous pouvons nous améliorer en équipe. C’est ce que nous voulions donc dès le premier match contre Chelsea. S’améliorer individuellement pour se permettre d’être plus solide collectivement.

« Nous avons fait preuve de maturité dans l’équipe. Nous avons fait un pas en avant et il est important pour nous de continuer à bien défendre en équipe. Créer des occasions et essayer de marquer des buts aussi.

«Je pense que si nous continuons à gagner des matchs en ne marquant qu’en deuxième mi-temps, je le prendrai. Évidemment, nous voulons améliorer chaque partie de notre jeu et il est important d’analyser pourquoi nous ne marquons pas en première mi-temps.

Gallagher débordait d’excitation après le coup de sifflet à temps plein et ne pouvait pas cacher sa joie face à sa forme actuelle.

« Jouer ici est un tel buzz », a-t-il déclaré. « Les fans chantent de la première à la dernière minute. C’est irréel.

«Je prends juste match par match. Je profite vraiment de mon football en ce moment. Nous sommes six matchs invaincus et j’espère que nous pourrons continuer cette forme. »

Lage voit la situation dans son ensemble

Pendant ce temps, le patron des Wolves, Bruno Lage, était déçu mais a contenu ses émotions car la défaite n’était que leur première lors de leurs six derniers matches de championnat.

Il a déclaré à Express and Star : « Crystal Palace a eu une énorme performance contre nous. Ils ont été meilleurs dans les duels, non seulement défensivement mais aussi offensivement.

« Cela vient de la dimension que je veux. Moi en tant que manager, les choses que je veux de mon équipe et de mes joueurs. N’ayez peur de rien et jouons notre jeu. N’ayez peur de rien.

« Nous regardons nos performances et nos résultats et aujourd’hui ce n’était pas une bonne performance. Je ne suis pas content aujourd’hui mais quand je regarde ce que nous avons fait lors des cinq ou six derniers matches, je ne peux pas juger mes joueurs juste à cause d’aujourd’hui.

