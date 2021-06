Vient enfin Android Auto l’une des fonctions les plus attendues | La technologie

En plus d’un mode sombre manuel que vous pouvez gérer à tout moment, toutes ces nouvelles options ont été incluses que vous allez adorer.

Google travaille sur une multitude de fonctionnalités pour Android Auto, un système d’exploitation pour nos véhicules qui commence enfin à inclure l’une de ces fonctionnalités demandées depuis des années sous la forme d’un mode sombre manuel auquel vous pouvez vous rendre à tout moment pour protéger votre vue.

Parmi toutes ces nouvelles qui arrivent ou qui vont arriver, la plus importante est le mode sombre manuel relatif. De cette façon, selon l’heure de la journée où vous conduisez ou l’environnement, vous pouvez choisir de passer en mode sombre à tout moment, sans que le système ait besoin de parier dessus.

En plus du mode sombre manuel, Mountain View s’est amélioré l’opération d’envoi et de réception de messages ajout de nouveaux raccourcis pour chacune des principales applications de communication, y compris un raccourci pour démarrer une conversation de manière beaucoup plus directe et sans distractions.

Une autre option ajoutée est une plus grande personnalisation de l’interface, et que nous pouvons désormais modifier depuis notre propre téléphone, introduction de nouveaux onglets dans l’application multimédia. Un nouveau bouton de A à Z a également été implémenté dans la barre de défilement pour rendre tout beaucoup plus rapide et plus facile lors du défilement ou du saut entre les listes.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités devraient être disponibles sur n’importe quel téléphone compatible avec Android 6.0 ou supérieurAinsi, la prochaine fois que vous allumerez Android Auto dans votre véhicule, vous rencontrerez probablement quelques changements.

Android Auto, l’outil de Google à utiliser dans la voiture comme un kit mains libres est très utile, mais il dépend d’une série d’éléments pour que tout fonctionne correctement.

Sans aucun doute, Android Auto est beaucoup plus complet que jamais, nous offrant non seulement des fonctions que la communauté d’utilisateurs réclamait déjà depuis de nombreux mois, mais aussi de plus grandes options de personnalisation à l’utilisateur, qui se retrouve même avec une plus grande compatibilité des applications de tiers .