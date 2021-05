Vieux coca, nouveau coca, coca réveillé, coca cassé ⋆ 10z viral

par William Sullivan, penseur américain:

Au moment où la guerre des cola s’est vraiment réchauffée dans les années 1980, Coca-Cola avait toujours eu le dessus sur Pepsi dans une rivalité qui remontait à l’aube du XXe siècle. En 1975, cependant, Coke a commencé à se sentir menacé par Pepsi, en raison d’un stratagème de marketing – «le Pepsi Challenge». C’était un test de goût à l’aveugle pour montrer que «plus de gens préféraient Pepsi au Coca.

Fait intéressant, ce n’était pas seulement un gadget. Une recherche interne chez Coca-Cola a confirmé que lorsque l’association de marque a été extraite de l’équation, «les consommateurs préféraient le Pepsi», avec sa «saveur plus sucrée et plus sirupeuse».

Dans l’une des décisions commerciales les plus célèbres de l’histoire moderne, Coca-Cola a réagi à ce qu’ils croyaient être le sentiment des consommateurs en 1985. Les gens étaient «amoureux de la notion de Coca-Cola, mais ils ne buvaient pas nécessairement du Coca-Cola. »Dans la mesure où ils l’étaient auparavant. Ainsi, il a changé la formule de signature de la boisson pour goûter plus comme Pepsi, avec la nouvelle concoction devenant connue sous le nom de «New Coke».

C’était une décision qui a été décrite à la fois comme une «erreur commerciale colossale» et comme un «coup de génie inattendu du marketing». Les fans de Coca ont été immédiatement indignés, et Pepsi était ravi d’être «Le choix d’une nouvelle génération», un slogan qui a persisté dans les années 1990. Le coca était le passé et Pepsi était le futur, a-t-on dit à ma génération.

Et pourtant, cela n’a tout simplement pas fonctionné de cette façon.

La réaction du public contre Coke était féroce. L’ancien employé et archiviste Phil Mooney dit qu’il ne pouvait pas donner de «New Coke», avec des amis rejetant même des échantillons, en disant «Rends-moi le Coca original!» Ce que les hauts dirigeants n’ont pas compris à l’époque, dit-il, c’est «le profond attachement psychologique des gens à Coca-Cola. Nous avons entendu des histoires sur la façon dont Coke était avec eux lors de leur premier rendez-vous ou pendant la Seconde Guerre mondiale. »

Ed Hays, aujourd’hui directeur technique de Coca-Cola, rappelle que «New Coke a également montré que les gens avaient soif – et ont toujours envie – d’un degré de certitude, de familiarité et de confort dans un monde qui change si rapidement et si radicalement.

Dans les trois mois suivant le lancement de «New Coke», la formule originale, connue sous le nom de «Coca-Cola Classic», a été réintroduite, et elle a pris d’assaut le monde. Les gens voulaient «goûter à nouveau la boisson», et non «se sentir bien dans» la marque Coca-Cola, écrit Becky Little à History.

En 1985, les dirigeants de Coca-Cola ont choisi de modifier le produit de l’entreprise pour satisfaire ce qu’ils croyaient être les goûts progressistes des Américains. En fin de compte, c’est la fidélité des Américains à la marque d’entreprise de l’entreprise qui les a sauvés de la décision de ses dirigeants d’apporter des changements radicaux à son produit dans un souci de «progrès» perçu.

Il y a toujours un leader incontesté dans le domaine des boissons gazeuses sucrées, et il reste Coca-Cola. Mais comme le fait remarquer Daniel Greenfield au magazine FrontPage, Coke détient actuellement «une part majoritaire d’un marché en déclin». Pour faire face à cette crise, les dirigeants actuels de Coca-Cola ont choisi de modifier la marque de l’entreprise afin de satisfaire ce qu’ils croient être les désirs politiques progressistes des Américains, et il ne semble pas qu’il y ait même une faible possibilité que la fidélité des Américains au produit seul pourrait jamais sauver Coke de cette décision stupide.

L’Amérique du Nord est peut-être le plus grand marché des boissons gazeuses au monde, mais la consommation de produits sucrés a diminué régulièrement au cours des dernières décennies, et personne n’en boit moins que le groupe démographique que Coca tente désespérément d’atteindre avec sa récente politique politique. posture.

Comme toute personne prêtant la moindre attention à la culture américaine devrait facilement le reconnaître, ce ne sont pas des gauchistes côtiers effacés et soucieux de leur santé qui ont renforcé la capitalisation boursière de Coke ces dernières décennies. Mais d’une manière ou d’une autre, est-il possible que des recherches internes d’entreprise aient suggéré à quelques pauvres décideurs de Coca-Cola que ses prosternations embarrassantes vers des gauchistes effacés de la côte sont la voie pour que plus de gens boivent du Coca?

J’ai du mal à le croire. Plus vraisemblablement, comme l’observe Daniel Greenfield, Coke est en train de détruire l’association de marque pro-américaine qu’elle construisait depuis plus d’un siècle parce qu’elle «a peur» des forces politiques qui s’alignent contre elle.

Et qui peut les blâmer? Des démocrates comme Michael Bloomberg à New York plaident pour les limitations imposées par le gouvernement aux ventes de sodas de grande taille depuis plus d’une décennie maintenant. Les États bleus comme la Californie taxent tellement les boissons gazeuses que l’on ne peut s’empêcher d’en acheter moins, quel que soit le goût. Et peu importe quelle société de cola obtiendra un contrat avec AMC Theatres ou Cinemark l’année prochaine, car les mêmes personnes qui pensent que votre boisson gazeuse devrait être plus petite et plus lourdement taxée par le gouvernement sont également celles qui pensent que vous ne devriez pas. t être autorisé à s’asseoir à côté d’autres dans le cinéma s’il y a une infime fraction de pour cent de chance que quelqu’un tombe malade en le faisant.

Et pourtant, Coca-Cola a abandonné sa marque, signifiant ses vertus éveillées afin de forger une alliance avec ce groupe de personnes?

