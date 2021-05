“ View ” permet au mensonge de discrimination de grossesse d’Elizabeth Warren persister ⋆ .

Les médias fouilleront dans les antécédents du sénateur républicain Tim Scott pour essayer de réfuter les histoires de sa famille sur les générations passées, mais bâillent lorsqu’un sénateur démocrate ment régulièrement sur sa propre histoire personnelle.

C’est pourquoi la sénatrice du Massachusetts et ancienne candidate à la présidence de 2020, Elizabeth Warren, pourrait maintenir le mensonge qu’elle a souvent répété à The View aujourd’hui, à propos du licenciement de son poste d’enseignante parce qu’elle était enceinte. Non seulement elle n’a pas été corrigée, mais les animateurs ont adoré sa grande histoire démystifiée selon laquelle elle avait l’habitude de faire avancer son programme politique, tout en déplorant que le démocrate progressiste n’ait pas fini par devenir président.

La co-animatrice Sara Haines a applaudi la réaction enthousiaste de Warren au grand gouvernement de Biden «Plan des familles américaines» dont il a parlé dans son discours au Congrès la semaine dernière. Elle a ensuite vanté l’histoire de Warren sur son licenciement parce qu’elle était enceinte:

«Maintenant, comme beaucoup, vous avez eu des difficultés avec la garde d’enfants en tant que mère qui travaille, et vous avez même été licenciée pour être enceinte, ce qui est difficile à croire. Comment ces expériences vous ont-elles façonné, vous et vos croyances? » Demanda Haines.

La sénatrice démocrate a branché sa nouvelle biographie intitulée «Persist» qui répète apparemment ce même mensonge:

Ce que j’essaie de faire dans ce livre, c’est que je parle de la façon dont les politiques, les décisions que nous prenons, sont profondément personnelles, et donc je commence par ce que c’est que d’être une mère, et comment la maternité change tout, et parfois de manière très difficile. . Je parle de me faire virer pour être enceinte…

Meghan McCain a également révélé qu’elle s’était confiée à Warren lorsqu’elle craignait d’être licenciée pendant sa grossesse.

«En fait, j’avais peur de me faire virer pour être enceinte, et ce n’est pas rationnel, mais je pensais que si j’étais, vous savez, co-animatrice de cette grande émission, et je travaille pour ABC et Disney et moi ‘ je crains de perdre mon emploi…. » elle a commencé à ajouter que «les conservateurs devraient se soucier de la famille et des femmes».

Mais l’histoire de Warren a été démystifiée pour la première fois en 2019 par CBS News et Free Beacon. Alors pourquoi les médias lui permettent-ils encore de s’en tirer avec cette fausse histoire?

Les co-animateurs Joy Behar et Sunny Hostin ont tenu à flatter le sénateur, déplorant à quel point il était «douloureux» de voir la candidate d’extrême gauche «si qualifiée» abandonner la course de 2020:

SUNNY HOSTIN: Maintenant, sénateur, ce livre au fait était absolument fantastique. C’était très facile à lire et vraiment merveilleux, et vous y étiez si ouvert et authentique, et vous avez également ouvertement parlé du rôle que joue le genre en politique, même face au sexisme vous-même lorsque vous vous êtes présenté à la présidence et que vous écrivez. que vous deviez courir contre l’ombre de Martha et Hilary, en référence à l’échec de la candidature de Martha Coakley au Sénat et d’Hillary Clinton à la présidence. Que vouliez-vous dire par là, et pensez-vous que les démocrates hésitaient à nommer une autre femme à la présidence après Hillary parce que, de toute évidence, vous étiez si qualifié?

JOIE BEHAR: Alors sénateur, je suis un grand fan de la vôtre. Je pense que je vous l’ai dit à plusieurs reprises, et la décision de mettre fin à votre campagne a été très douloureuse pour nous, et pour vous parce qu’il y avait un moment où vous étiez en tête dans les sondages, et nous avons tous pensé que vous pouviez gagner. Vous dites que 2020, vous étiez nouveau à perdre. Vous étiez nouveau parce que vous n’êtes pas un perdant. Vous êtes un gagnant, et nous le savons, mais ce fut une période difficile pour vous, n’est-ce pas?

Comme vous vous en doutez, les «fans» de Warren à The View ne lui ont pas posé de questions difficiles.

Lisez les parties pertinentes de la transcription ci-dessous:

La vue

04/05/2021

SARA HAINES: Bienvenue, sénateur. Vous applaudissiez et pompiez votre poing lorsque le président Biden a dévoilé le projet de sa famille américaine de se réunir la semaine dernière, qui couvre une question très personnelle que vous avez combattue toute votre vie, les congés familiaux payés et l’aide à la garde d’enfants. Maintenant, comme beaucoup, vous avez eu des difficultés avec la garde d’enfants en tant que mère au travail et vous avez même été licenciée pour être enceinte, ce qui est difficile à croire. Comment ces expériences vous ont-elles façonné ainsi que vos croyances?

ELIZABETH WARREN:….Ce que j’essaie de faire dans ce livre, c’est que je parle de la façon dont les politiques, les décisions que nous prenons, sont profondément personnelles, et donc je commence par ce que c’est que d’être une mère, et comment la maternité change tout, et parfois de manière très difficile. . Je parle de me faire virer pour être enceinte….

(…)

SUNNY HOSTIN: Maintenant, sénateur, ce livre au fait était absolument fantastique. C’était très facile à lire et vraiment merveilleux, et vous y étiez si ouvert et authentique, et vous avez également ouvertement parlé du rôle que joue le genre en politique, même face au sexisme vous-même lorsque vous vous êtes présenté à la présidence et que vous écrivez. que vous deviez courir contre l’ombre de Martha et Hilary, en référence à l’échec de la candidature de Martha Coakley au Sénat et d’Hillary Clinton à la présidence. Que vouliez-vous dire par là, et pensez-vous que les démocrates hésitaient à nommer une autre femme à la présidence après Hillary parce que, de toute évidence, vous étiez si qualifié?

(…)

MEGHAN MCCAIN:…J’avais en fait peur de me faire virer parce que j’étais enceinte, et ce n’est pas rationnel, mais je pensais que si j’étais, vous savez, co-animateur de cette grande émission, et que je travaille pour ABC et Disney et je crains de perdre mon emploi, et puis en plus de tout le reste, avoir à gérer la façon dont les conservateurs devraient se soucier de la famille, se soucier des femmes et se soucier, vous savez, de la façon dont les gens sont traités dans les entreprises. Le fait que vous soyez inquiet, que vous craigniez que votre petite-fille soit inquiète et que j’étais inquiète, je suis plus déçu que plus de républicains ne se soient montrés à bord et n’aient pas vu la situation dans son ensemble. Parce que vous avez fait tant de plaidoyer, vous avez vraiment mis votre argent là où vous vous en êtes. Je suis républicain et vous vous souciez de ce que je ressentais. Que pensez-vous que nous pouvons faire pour amener plus de républicains à participer à ce problème parce que je pense vraiment que c’est une grande raison pour laquelle nous avons tant de problèmes dans ce pays est que les femmes sont vraiment punies pour avoir des enfants.

WARREN:… Pendant très, très longtemps, les hommes aux États-Unis, le Sénat et le Congrès et la Maison Blanche ont parlé d’infrastructure. Nous avons besoin d’une infrastructure, et chaque fois qu’ils le disent, savez-vous de quoi ils parlent? Les routes, les ponts, la large bande et ce sont tous des éléments importants, certes, mais nous avons également besoin de garderies. Vous voulez que les parents puissent aller travailler. Vous voulez que les femmes puissent aller travailler? Ensuite, nous avons besoin de services de garde d’enfants abordables et disponibles….

(…)

JOY BEHAR: Alors sénateur, je suis un grand fan de la vôtre. Je pense que je vous l’ai dit à plusieurs reprises, et la décision de mettre fin à votre campagne a été très douloureuse pour nous, et pour vous parce qu’il y avait un moment où vous étiez en tête dans les sondages, et nous avons tous pensé que vous pouviez gagner. Vous dites que 2020, vous étiez nouveau à perdre. Vous étiez nouveau parce que vous n’êtes pas un perdant. Vous êtes un gagnant, et nous le savons, mais ce fut une période difficile pour vous, n’est-ce pas? Parlez-nous de cela, et le titre du livre a quelque chose à voir avec la façon dont vous avez traité cela, je pense.