‘Views’: Quand Drake l’a trouvé seul au sommet

Vues était Canardpremière sortie en tant que plus grand rappeur incontesté du monde. Son premier single, «Hotline Bling», était un autre dans une gamme de chansons all-star que Drake semblait être capable d’écrire dans son sommeil, et sa mixtape collaborative avec Future, What A Time To Be Alive, a marqué une autre célébration. slam dunk. Selon à qui vous avez demandé, Drake était le roi du hip-hop et de la pop, ou tout simplement trop grand pour échouer. Mais alors que ses tours de victoire se transformaient eux-mêmes en marathon, une querelle avec Meek Mill – à ce moment-là, l’un des alliés les plus proches de Drake – définirait peut-être l’époque plus que la musique elle-même.

Allégations, dissensions et diatribes sur Twitter

Drake et Meek Mill ont abandonné leur collaboration «RICO» le 29 juin 2015, et les ad libs de Drake’s Views sont les premiers mots que vous entendez sur la chanson. Les deux avaient déjà collaboré et leurs labels respectifs avaient une relation longue et fructueuse. Sur Twitter, Drake a qualifié l’intro de «Dreams And Nightmares» de Meek comme l’un des «meilleurs moments de rap de notre génération». Il était alors étrange, sinon choquant, que le rappeur de Philly ait par la suite accusé son ancien collaborateur d’avoir écrit fantôme son couplet pour «RICO». Le rap boeuf qui en résultait était un labyrinthe serpentin d’allégations, de dissensions et de diatribes Twitter.

Lorsque Views a finalement chuté, le 29 avril 2016 (10 mois jour pour jour après que Meek’s Dreams Worth More Than Money), une querelle entre les deux avait menacé de faire dérailler leur carrière et éclipsé presque entièrement la sortie de Views. Au milieu des accusations d’écriture fantôme de Meek – dont la signification varie en fonction de la personne à qui vous avez demandé – “Hotline Bling” est devenu un autre single à succès pour Drake, tandis que “One Dance” est devenu encore plus grand.

Les accusations de Meek n’ont pas tué l’élan de Drake comme prévu car, pour la plupart, elles n’étaient pas pertinentes. La popularité de Drake était si grande que la partie de son public qui se souciait d’eux était colossalement éclipsée par la partie qui ne le faisait pas.

L’album le plus énigmatique de Drake

Les vues n’étaient pas l’album que beaucoup attendaient. À sa sortie, il était clair que la querelle avait affecté Drake et son processus d’écriture plus que sa base de fans dévouée. Les célibataires favorables à la danse étaient contrastés par le genre de fièvre de la cabine que vous ressentez en étant coincé à l’intérieur tout l’hiver – ou, dans le cas de Drake, en ressentant les signes extérieurs de la célébrité.

À sa sortie, Drake a expliqué comment les changements émotionnels de l’album étaient liés aux conditions météorologiques amères de Toronto. Pour un album sorti au printemps, c’était plus évocateur de l’hiver, avec le bruit de la pluie éparpillé. La couverture de l’album le représente assis, perché au sommet de la tour CN de Toronto, tandis que des nuages ​​d’orage se rassemblent en arrière-plan. Sur Views, la nostalgie ressemble plus à la lamentation; les relations passées sont plus amères que douces-amères.

Les moments les plus optimistes du projet, à la fois sur «Controlla» et «One Dance», ressemblent plus à un répit qu’à une célébration. Même le penchant de Drake pour l’échantillonnage d’artistes contemporains prend une tournure plus sombre lorsqu’il invoque DMX sur «U With Me?» Apparaissant comme une piste bonus à la fin, “Hotline Bling” se sent comme un monde à part. Quand il arrive enfin, c’est moins un rappel qu’une chanson qui joue ironiquement sur le générique alors qu’un seul concierge balaie les débris.

À la fois sur le plan thématique et sur le plan de la production, Views est un album plus solitaire que les efforts habituels de Drake. Les seules fonctionnalités majeures sont Future et Rihanna, deux des collaborateurs standards de Drizzy. Leur présence sur l’album souligne presque à quel point le cercle de Drake était devenu petit. En dehors des quelques apparitions OVO, le seul autre invité est le regretté rappeur et légende de Dirty South Pimp C.

Trois ans plus tard, Views reste l’album le plus «dans ses sentiments» et le plus énigmatique de Drake. Malgré son ton plus réfléchi, il s’agissait d’un blockbuster commercial, devenant simultanément l’album hip-hop le plus vendu de 2016 et en tête des palmarès Billboard’s Artist 100, Top 200 Artists et Hot 100.

