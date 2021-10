Viewsonic annonce un moniteur 4K 144 Hz avec HDMI 2.1 | La technologie

Si vous recherchez un moniteur pour travailler sur la conception graphique, jouer à des jeux ou regarder Netflix ou Amazon Prime Video en résolution 4K, cela vous intéresse …

Dans les années récentes les moniteurs marchent légèrement derrière les téléviseurs, qui ont mené la résolution, et des technologies telles que HDR et Dolby Vision.

Mais avec des moniteurs comme le nouveau Viewsonic Elite XG320U les choses s’équilibrent, et on peut même dire que, dans les spécifications, surpasse tous les téléviseurs du marché.

Ce nouveau Moniteur IPS Viewsonic 32 pouces utilise la technologie Point quantique, le même que Samsung utilise dans ses téléviseurs et moniteurs QLED, par exemple.

C’est l’un des rares moniteurs qui existent avec Résolution 4K et taux de rafraîchissement de 144 Hz, bien que l’overclocking puisse atteindre 150 Hz.

Ce framerate énorme avec une si grande résolution peut être atteint car il prend en charge HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4. Votre carte graphique doit l’être aussi si vous voulez atteindre ces valeurs.

Grâce au fait qu’il a le sceau de certification AffichageHDR 600 et Adobe 99 % couleur, avec une luminosité de 400 cd/m2, est partageable avec HDR et montre des couleurs proches de la réalité. Il peut donc être utilisé pour travailler sur la conception graphique, ou pour voir Séries et films 4K avec HDR sur Netflix, Disney +, etc.

Disney+ continue de diffuser des actualités, comme sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Mais la cible principale de ce moniteur sont les joueurs. Le taux de rafraîchissement élevé est destiné à jouer à des jeux multijoueurs avec une faible latence.

A aussi un temps de réponse de 1 ms, et est compatible avec FreeSync Premium Pro pour ajuster le framerate variable, à la vitesse du jeu.

En plus des sorties HDMI 2.1 et DisplayPort susmentionnées, il possède des ports USB de type A et B et une sortie casque.

Les Moniteur de résolution 4K Viewsonic Elite XG320U sera mis en vente en octobre, au prix de 999 dollars. Nous supposons qu’il arrivera en Europe à des dates similaires, à temps pour la saison de Noël.