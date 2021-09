Vigila tu casa avec esta cámara en oferta compatible avec Alexa

in

La instalación de cámaras de seguridad en nuestra casa, puede dar la sensación de ser un acto que suponga un gran desembolso. Pero no tiene por qué ser así si damos con el producto y el descuento apropiado. Una de las más interesantes del momento es la TP-Link TAPO C200, un système de vigilance complet que nos permitirá estar más tranquilos, ya sea para tener a la vista un bebé mientras duerme o para controlar nuestra casa en remoto cuando no estamos en ella.

Toda la casa bajo contrôle

Un robo en casa es un momento desagradable que todo el mundo quiere evitar a toda cosa. Para lograrlo, uno de los métodos disuasorios que mejor siguen funcionando es la instalación de una cámara apuntando a la entrada de tu casa, garaje o sótano, asegurando la seguridad de tu familia y de tu hogar. Con este modelo, podremos recibir una notificación cuando la cámara detecte movimiento en casa. En este sentido, podemos entrar ante la recepción de un paquete o un intruso sospechoso. En ese momento podremos activar los efectos de luz y sonido asustando a cualquier visita no deseada.

Un atributo muy important, es que esta TP-Link TAPO C200 dispone de sistema de visión nocturna avanzada, que nos ayuda a tu protección mientras dormimos seguros. La visión nocturna infrarroja de 850nm soporta un filtro de color en condiciones de baja luz, con une distancia de hasta 9 metros. Además, cuenta con Une carte microSD de 128 Go, équivaut à 384 heures (16 jours) de saisie. En cuanto a su calidad, estamos hablando de video en FullHD, que permite ver muchos plus detalles que otros dispositivos que solo llegan a 720p.

Además, si estamos fuera pero los niños están en casa, podremos utilizar su audio de doble via para poder enviar mensajes de voz, ya que nos escucharán perfectamente y podrán devolvernos el mensaje. Al ser compatible avec Alexa, podremos realizar muchas de sus funciones sin necesidad de tocar la cámara o la aplicación.

Ahora por menos de 24 euros

Esta cámara inteligente TP-Link TAPO C200, tiene un precio habituel de 40 euros, pero solo ahora la encontramos en Amazon par 23,99 euros. Estamos hablando de un descuento de 16 euros o lo que es lo mismo, un 40% menos. Como no podía ser de otra forma, el envío es gratis para los clientes Prime de Amazon. También hay que destacar que no es habituel que esta cámara tenga un precio tan bajo, por lo que es probable que se trate de un descuento temporal y no tardará en volver al de siempre. Estamos por tanto ante una de esas ocasiones que puede estar bien aprovechar, antes de que sea tarde.