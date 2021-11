Vigila tu casa desde el móvil, cámara Blink en oferta por 54€

Cada vez son plus las personas que se preocupan por la seguridad de sus casas, locales o negocios. Para ello, existe la opción de contratar un sistema de seguridad con alguna de las compañías dedicadas a la instalación de alarmas o bien crear su propio sistema gracias a la gran cantidad de cámaras de seguridad disponibles hoy en día en el mercado. Entre todas ellas, no hay duda que la Blink de Amazon se ha convertido en una de las más populares, un modelo que además, es posible conseguir ahora con un gran descuento gracias a las ofertas anticipadas del Black Friday 2021.

Lo cierto es que la compañía de seguridad de Amazon ofrece un pequeño pero interesante catálogo de cámaras de seguridad, tanto para Exterior como de interior. En este caso, la oferta es para la Clignote à l’intérieur, que como su propio nombre indica, ha sido diseñada para su instalación en interiores.

Caméra de sécurité Blink Indoor en oferta

Una cámara cuyo precio oficial es de 79,99 euros y ahora podemos conseguir con más de un 30% de descuento. Por lo tanto, solo tendremos que pagar por ella 54,99€.

El plazo de entrega es de tan solo un día para clientes Prime y de tres días hábiles para el resto de usuarios. En ambos casos, podemos disfrutar de su envío gratis a casa.

Contrôler la télécommande desde el móvil

Se trata de una cámara de seguridad inalambrica y que funciona por pilas, por lo que su instalación no puede ser más sencilla. Además, podremos colocarla donde queramos sin que esto suponga tener que hacer nada de obra en casa ni tirar cables por paredes o techos. Una cámara que permite vigilar nuestro hogar tanto de día como de noche, ya que dispone de visión nocturna por infrarrojos.

Como acabamos de comentar, es un modelo que funciona con pilas, ofreciendo una autonomie de hasta 2 ans, por lo que no tendremos que preocuparnos de estar pendiente de cargarla ni necesita estar enchufada.

Esta cámara Blink Indoor cuenta son détecteur de mouvement y es capaz de enviar una notificación a nuestro teléfono móvil cuando detecta cualquier intruso para que estemos informados al instante allá donde estemos. Para ello, simplemente tenemos que tener instalada la app de Blink en nuestro teléfono y configurada la cámara.

De esta forma, también es posible ver, escuchar o incluso hablar avec les personnages et les mascottes de la casa de forma remota. Basta con abrir la app en el móvil y comenzar a visualizar todo lo que ocurre en ella en tiempo real. El sonido que ofrece esta cámara de seguridad Blink Indoor es bidireccional, por lo que podremos mantener unea conversation with alguien of the house with total comodidad.

Para aquellos a los que les preocupe su privacité. almacenamiento.

En el caso de que elijamos la opción en la nube, la prueba es gratuita hasta el mes de julio de 2022, por lo que a partir de esa fecha, dejará de ser gratis. Si por el contrario elegimos la opción de almacenamiento en local, entonces tendremos que hacer uso de una mémoire USB que tengamos por casa o comprar una de gran capacidad para poder guardar todo el tiempo que queramos.