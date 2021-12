Vijay Rajput de Discovery prend sa retraite, Ruchir Jain prend le relais

Après avoir passé plus de sept ans chez Discovery, Vijay Rajput, vice-président directeur, ventes affiliées et directeur commercial, Eurosport, prend sa retraite de la société le 31 décembre 2021. Ruchir Jain, qui dirige actuellement les finances chez Discovery-Asie du Sud, prendra la succession de Rajput pour diriger les activités de distribution et d’Eurosport. « Chez Discovery Inc, nous tenons à remercier notre chef extrêmement talentueux Vijay Rajput alors qu’il a décidé de se retirer de l’organisation. La contribution exceptionnelle de Vijay au fil des ans nous a aidés à être au sommet de la diffusion factuelle en Inde », a déclaré Megha Tata, directrice générale, Asie du Sud, Discovery Inc.

« Bien qu’il soit difficile de lui dire au revoir, nous le remercions encore une fois de nous avoir inspiré et lui souhaitons le meilleur pour la prochaine phase de sa vie. Ravi de voir Ruchir assumer le rôle où il conçoit le prochain chapitre de croissance à venir », a ajouté Tata.

Rajput a passé près de quatre décennies dans l’industrie des médias. Rajput est crédité pour la mise en place et la croissance d’année en année du réseau en Inde. Sous sa direction, le réseau s’est imposé dans la diffusion sportive, tout en œuvrant pour l’objectif principal de rester le «meilleur réseau de divertissement réel» du pays.

Discovery Communications India, l’acteur du divertissement réel, propose du contenu via son portefeuille de 14 chaînes, dont Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, entre autres. La société a lancé une application de streaming de divertissement réel agrégé discovery+ en 2020. L’application propose plus de 10 000 heures de contenu, dans plus de 55 genres, a déclaré Discovery dans un communiqué.

