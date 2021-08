Vijay Sethupathi et la star de Taapsee Annabelle Sethupathi seront diffusés sur Disney + Hotstar

in

L’acteur tamoul Vijay Sethupathi et l’acteur Taapsee Pannu ont été jumelés dans le film multilingue Annabelle Sethupathi. Et malgré le fait que les théâtres aient commencé à ouvrir dans le pays, les créateurs ont maintenu leur plan de le présenter en avant-première sur la plate-forme OTT. Le film sera diffusé sur Disney+ Hotstar à partir du 17 septembre.

Vijay Sethupathi et Taapsee Pannu ont dévoilé le premier regard d’Annabelle Sethupathi sur leurs réseaux sociaux et ont partagé l’affiche du film avec la légende : “Parce que parfois une vie ne suffit pas pour tout voir. #AnnabelleSethupathy. Streaming en tamoul, télougou, hindi , Kannada et Malayalam à partir du 17 septembre uniquement sur @DisneyPlusHS.”

Taapsee revient en tamoul

Vijay Sethupathi et Taapsee Pannu ont tous deux gagné leurs galons pour avoir tenté avec audace des rôles non conventionnels, y compris des personnages aux nuances négatives.

Il a fait ses preuves dans des films tamouls comme Super Deluxe, Aandavan Kattalai, Master et Vikram Vedha. Elle a réussi ses rôles dans des films comme Manmarziyan, Thappad, le film tamoul Aadukalam, Pink, Mulk, Saand Ki Aankh et Haseen Dillruba.

Annabelle Sethupathi (c’est Anabelle Rathour en hindi) une comédie d’horreur, mettant en vedette les deux protagonistes dans des rôles doubles.

Réalisé par Deepak Sundarajan, fils du réalisateur et acteur tamoul Sundarajan, le film marque le retour de Taapsee Pannu au cinéma tamoul après une interruption de deux ans. Il met également en vedette Yogi Babu, Radikaa Sarathkumar et Rajendra Prasad.

Disney+ Hotstar, pour lequel l’Inde est un gros marché, avait récemment annoncé une flopée d’émissions et de films. Incidemment, Annabelle Sethupathi ne faisait pas partie de cette liste.

La plate-forme étend ses offres d’abonnement et les consommateurs peuvent choisir parmi trois nouveaux plans d’abonnement.