Vijay Subramaniam d’Amazon Prime Video quitte

Subramaniam a plus de 20 ans d’expérience dans les médias grand public.

Vijay Subramaniam d’Amazon Prime Video a démissionné de son poste de directeur et responsable du contenu. Subramaniam avait rejoint Prime Video en juin 2017 et a joué un rôle déterminant dans la conclusion d’accords de contenu avec les principaux studios et maisons de production dans le but de fournir à Prime Video un avantage sur ses plates-formes OTT rivales telles que Netflix. Avec son départ, Gaurav Gandhi, directeur et country manager, Amazon Prime Video continuera à diriger Prime Video en Inde.

« Nous lui sommes reconnaissants pour ses précieuses contributions au cours des quatre dernières années. Vijay Subramaniam a joué un rôle clé dans la croissance de Prime Video en Inde au cours de cette période. Dans son rôle de leader du contenu, Subramaniam a aidé à forger plusieurs partenariats clés avec des créateurs et s’est concentré sur l’élargissement de notre sélection de contenu dans toutes les langues », a déclaré un porte-parole d’Amazon Prime Video.

Subramaniam a plus de 20 ans d’expérience dans les médias grand public. Avant Amazon Prime Video, il travaillait pour The Walt Disney Company en tant que directeur exécutif des réseaux de médias et était responsable des revenus, des affaires, du contenu et de la stratégie de programmation, entre autres. Il a également été directeur des ventes chez MTV Networks de 2003 à 2007. Vijay Subramaniam a travaillé avec plusieurs autres sociétés telles que ENIL, Star India et Stardust.

Lire aussi : Newgen Software élève Virender Jeet au poste de PDG

Lire aussi : Comment être dirigé par les données et natif des données est crucial pour transformer la publicité OOH

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.