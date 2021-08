“Vikas du BJP au Manipur”: Jairam Ramesh accuse le parti du safran de détourner l’approvisionnement en urée des champs de pavot

in

Notamment, une organisation d'agriculteurs basée à Manipur, Loumi Shimee Apunba Lup, avait demandé une enquête sur la pénurie d'urée rencontrée par les agriculteurs.

Dans une allégation qui pourrait ébranler la planche pro-agriculteurs du BJP avant l’élection de l’Assemblée de Manipur en 2022, l’ancien ministre syndical et chef du Congrès Jairam Ramesh a accusé aujourd’hui le BJP de détourner l’approvisionnement en urée destinée aux agriculteurs vers les champs d’opium. Le député de Rajya Sabha a déclaré que si Manipur reçoit deux fois plus d’approvisionnement dont il a besoin, les agriculteurs de l’État se plaignent d’une pénurie.

« Les ‘Vikas’ du BJP à Manipur. Manipur obtient DEUX FOIS l’approvisionnement en urée dont il a besoin et pourtant les agriculteurs se plaignent d’une pénurie ! Pourquoi? Parce que l’urée est détournée vers les zones montagneuses du Manipur, où le pavot est cultivé pour l’opium dans de vastes zones au cours des 4 dernières années. Le gouvernement de l’État est pleinement complice de cela », a déclaré Ramesh dans un tweet.

Le secrétaire du Congrès du Manipur, Shah Nawazkhan, a également affirmé qu’un agriculteur était décédé alors qu’il faisait la queue pour avoir obtenu un sac d’urée. «De nombreux agriculteurs protestent contre le gouvernement BJP de Manipur pour ne pas avoir fourni d’engrais à base d’urée à temps. Malheureusement, un agriculteur est également décédé alors qu’il faisait la queue pour avoir soumis une carte Aadhaar et un dossier foncier pour acquérir un sac d’urée. Honte à vous BJP », a-t-il déclaré.

Notamment, une organisation d’agriculteurs basée à Manipur, Loumi Shimee Apunba Lup, avait demandé une enquête sur la pénurie d’urée rencontrée par les agriculteurs malgré le fait que l’État ait obtenu plus d’urée que ses besoins originaux. Certains agriculteurs avaient même observé une grève de la faim en relais exigeant que l’urée leur soit mise à disposition à temps. Le ministre de l’Agriculture de Manipur, Oinam Lukhoi, a toutefois nié toute pénurie.

Il a visité différentes régions pour distribuer des sacs d’urée. “Des efforts sont continuellement déployés par le gouvernement par le biais du département Agri pour couvrir un maximum d’agriculteurs”, a déclaré Lukhoi. Il a ajouté que le gouvernement sous la supervision de CM N Biren Singh s’est engagé à assurer le bien-être de la communauté des agriculteurs et que leurs préoccupations et griefs sont toujours considérés comme la plus haute importance.

Manipur ira aux urnes l’année prochaine.

