Vikings et Raiders, vainqueurs lundi

21/12/2021 à 06h30 CET

Les Vikings du Minnesota ils se sont faufilés dans la zone de wild card de la NFC lundi battre les Bears de Chicago 17-9 dans la semaine 15 de la NFL. Les Vikings, 7-7, bien qu’avec le même record que les Saints, les dépassent en pourcentage de victoires sur leurs rivaux de la conférence, ce qui les place, pour l’instant, avec la dernière place en séries éliminatoires dans la NFC. Les Bears, 4-10, avec une seule victoire lors des neuf derniers matchs, sont troisièmes dans le Nord du National, déjà sans possibilités. L’équipe de Windy City n’a pas connu de saison gagnante depuis 2018, année où elle avait terminé 12-4 lors de sa première saison avec l’entraîneur Matt Nagy. En 2019 et 2020, il a terminé 8-8; ce 2021 il enchaînera sa troisième année sans avoir plus de triomphes que de défaites.

Chicago est l’un des plus touché par le covid-19 avec 14 joueurs dans les protocoles de détection, ils ont donc dû activer huit joueurs de leur équipe d’entraînement. Sa défense secondaire a été la plus touchée avec six absents. Les Vikings ont profité de la faiblesse de la défense en profondeur des Bears. Dans sa deuxième série, Kirk Cousins ​​​​a couru son attaque sur 54 verges qui a abouti à une passe dans la zone des buts pour Justin Jefferson, 7-0.

Les Bears, la 30e infraction de la ligue en points marqués, ont enregistré deux revirements sur possessions consécutives, le premier par le passeur Justin Fields, 22 ans, le second par le demi offensif David Montgomery. Les cousins ​​n’ont pas passé un bon moment non plus, il a été arrêté deux fois en première mi-temps et deux autres en seconde. Malgré cela, l’attaque de l’équipe visiteuse a prolongé le score de 10-0 avec un placement au deuxième quart. Ensuite, le botteur brésilien Cairo Santos a réduit l’écart, 10-3, pour l’équipe locale avec un field goal de 34 yards ; et avant la pause ils ont bloqué une tentative de 49.

Au troisième quart, Cousins ​​​​a établi une attaque de 13 jeux qui a culminé avec sa deuxième passe de touché du match, la dixième de la saison, maintenant pour Smith-Marsette qui a placé une distance de 17 à 3. La défense des Bears a contenu le infraction du Minnesota dans la dernière période; et Fields a obtenu une passe de touché lors du dernier jeu pour porter la marque à 17-9.

Les Raiders, également victorieux

Pillards de Las Vegas Il a maintenu ses aspirations en séries éliminatoires fermes ce lundi après vaincre les Browns de Cleveland 16-14Les Raiders, 7-7, troisièmes de l’AFC West, se sont rapprochés d’une victoire des Chargers, 8-6, deuxièmes de la division et se battent toujours pour une place de wild card. La défaite a empêché Cleveland, 7-7, troisième de l’AL North, de rejoindre le groupe de cinq équipes des Bengals, des Colts, des Chargers, des Bills et des Ravens; qui à 8-6 sont plus proches d’une place parmi les jokers.

Les Browns ont 23 joueurs sur la liste positive COVID-19Ils comprennent le quart partant Baker Mayfield et le remplaçant Case Keenum, le receveur Jarvis Landry, le demi de coin Jadeveon Clowney, le gardien de sécurité John Johnson et l’entraîneur Kevin Stefanski.

Le troisième quart-arrière Nick Mullens, le troisième quart-arrière de Cleveland, qui n’avait pas été actif depuis la semaine 15 de la saison 2020, était chargé de diriger l’offensive. Les Raiders ont profité des limites des Browns. Dominant lors de leur premier entraînement offensif, mené par Derek Carr, ils ont couru sur 78 verges pour couronner plus de sept minutes de possession avec une passe de touché à Bryan Edwards, 7-0. En défense, les Raiders ont connu une première mi-temps exceptionnelle, limitant le porteur de ballon Nick Chubb, le cinquième meilleur de la NFL, à seulement 14 mètres au sol.

La domination offensive de Las Vegas s’est maintenue au deuxième quart, mais l’équipe avec le plus de pénalités de la ligue a boycotté ses chances d’augmenter de 14 lors de sa dernière attaque et a dû se contenter de trois points, 10-0, avant la pause. Au troisième quart, la défense des Browns a provoqué un échappé, une situation dont leur attaque a profité lors de leur prochaine série de sorte que Nick Chubb s’est finalement réveillé avec une course pour rapprocher son équipe de 10-7, avec son septième score du an. Les Raiders ont ensuite prolongé l’avance avec un placement sur le terrain.

En el periodo final Cleveland, la peor ofensiva en cuarta oportunidad de la liga, se puso por delante en el duelo, 13-14, al jugar en su última instancia con un pase de anotación de Mullens para Harrison Bryan con menos de tres minutos en la montre. Derek Carr est revenu sur le terrain pour le retour avec un entraînement de 51 verges qui a laissé tomber le ballon pour Daniel Carlson, qui a une MPM de 86 % sur la saison, pour connecter un field goal de 48 verges pour la victoire, 16-14. .

La semaine 15 de la NFL a commencé jeudi avec la victoire des Chiefs 34-28 sur les Chargers, samedi les Colts ont battu les Patriots 27-17. Les résultats de dimanche étaient Saints 9-0 Buckaners, Packers 31-30 Ravens, Cardinals 12-30 Lions, Titans 13-19 Steelers, Cowboys 21-6 Giants, Panthers 14-31 Bills, Jets 24-31 Dolphins et Texans 30-16 Jaguars , Bengals 15-10 Broncos et Falcons 13-31 49ers. Mardi, les duels Washington-Eagles et Seahawks-Rams clôturent l’activité.