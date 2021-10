Vikings : l’histoire est « réécrite » alors que Christophe Colomb est battu aux Amériques de 471 ans | Sciences | Nouvelles

Les chercheurs pensent avoir les preuves pour prouver la théorie que les Vikings ont découverte en Amérique du Nord il y a près de 1000 ans. Des tests d’objets en bois sont cités comme preuve d’une conquête de guerriers vikings avant la découverte de l’explorateur italien. Cela suggère qu’ils ont été les premiers humains à traverser l’Atlantique. Des récits antérieurs suggèrent que Colomb a été le premier Européen à atteindre les Américains en 1492, arrivant à ce qui fut plus tard nommé les Bahamas.

Dans cette partie des îles, il a été nommé plus tard Hispaniola et est aujourd’hui divisé en République dominicaine et en Haïti.

Bien que l’on croyait que Colomb ait découvert le continent, il n’a jamais atteint les États-Unis et les terres dans lesquelles il est arrivé étaient déjà peuplées de peuples autochtones.

Et la théorie des Vikings a atteint le Nouveau Monde bien avant que Colomb – ou tout autre Européen – n’ait été formulée pour la première fois en 1960.

Mais maintenant, il existe des preuves pour prouver que la théorie est correcte, ont déclaré les archéologues.

Auparavant, les archéologues croyaient qu’un site à l’extrémité nord de Terre-Neuve au Canada, L’Anse aux Meadows, était une colonie viking.

Mais 61 ans plus tard, une équipe internationale de scientifiques a prouvé en analysant des échantillons de bois coupés du site qu’il datait de l’an 1021 après JC.

Les archéologues pensent que ce bois provient des Vikings, car il existe des preuves que la coupe et le tranchage ont été effectués par des lames en métal.

Ceux-ci étaient utilisés par les Vikings et certainement pas par les peuples autochtones à cette époque.

Les archéologues ont pu déchiffrer la date précise en raison d’une énorme tempête solaire qui a eu lieu en 992 après JC qui a créé un signal radiocarbone distinct dans les cernes des arbres l’année suivante.

LIRE LA SUITE: La Pologne envoie une lettre furieuse à l’UE alors que la Russie « manipule » le marché du gaz

Le Dr Margot Kuitems, l’un des auteurs de l’étude de l’Université de Groningue, a déclaré: « Trouver le signal de la tempête solaire 29 anneaux de croissance provenant de l’écorce nous a permis de conclure que l’activité de coupe a eu lieu en l’an 1021 après JC. »

Mais, alors que les bottes des Européens étaient probablement d’abord sur le sol des Amériques, les données suggèrent qu’il ne s’agissait que d’un court séjour.

Cela signifie que l’héritage culturel et écologique de cette première activité européenne connue dans la région n’aura probablement pas laissé beaucoup d’impact.