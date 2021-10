Vikings, Panthers et le tirage au sort d’équipes impénétrables

Hé, vous avez tenu le coup aussi longtemps, vous pourriez aussi bien vous récompenser avec un froid (c’est-à-dire, si vous n’êtes pas un crétin d’une trentaine d’années qui a passé ses années de formation sur Homestarrunner.com, une façon très stupide de dire » Bière. »)

La chaleur étouffante de l’été, après un certain retard, commence à reculer. Le confort tentant de la météo des sweats à capuche et des shorts s’est imposé à l’Amérique, permettant quelques brèves semaines de jambes nues afin que nous puissions montrer le véritable avantage de perdre 3 000 $ sur ce peloton pandémique au sous-sol. Enfer ouais je roule, frère. Découvrez ces quads sous un sweat à capuche en lambeaux que j’ai depuis l’université et que je ne jetterai pas jusqu’à ce qu’il se désintègre littéralement sur mon corps !

Cela signifie bien plus que des gambettes de chair de poulet pâle qui dépassent de sous les vêtements de qualité du bac de don, bien sûr. Nous sommes toujours coincés au milieu de la saison des courges, ce qui signifie que c’est toujours le temps des citrouilles dans notre coin bière.

Après avoir essayé une offre assez bonne (mais nouvelle pour moi) d’Elysian, j’ai sélectionné une autre brasserie régionale à succès qui est devenue une marque nationale. Southern Tier Brewing Co. propose une large gamme d’IPA et de bières plus lourdes, mais est probablement mieux connue pour sa bière impériale à la citrouille Pumking.

C’était mon plan initial, mais c’est aussi une bière que j’ai déjà bue. Alors, quand je suis arrivé chez Woodman et que j’ai fait défiler les étagères, j’ai fait un bruit sur la marque. Je suis allé avec la bière impériale à la citrouille Pumking Nitro de Southern Tier

Tout d’abord, cette bière a crié quand je l’ai ouverte. Southern Tier remplit une canette de 16 onces avec 13,6 onces de bière à l’azote et le widget en plastique fourni en standard avec ces bières. Le fait de craquer le dessus a entraîné une ruée de gaz refoulés qui ressemblait beaucoup à une petite banshee libérée. Belle touche.

Comme il contient de l’azote, il se déverse comme du velours fondu. Un épais rideau de bulles tombe en cascade sur le verre comme un millier de tours en parachute dans les parcs d’attractions des années 1960, tous allumés en même temps. C’est merveilleux.

Le premier goût est des épices à l’avant – un peu de cannelle, beaucoup de pain d’épice, peut-être un peu de clou de girofle ? Elle annonce tout de suite qu’il s’agit d’une bière de fête, mais la citrouille n’apparaît que bien plus tard. Ce n’est vraiment présent que dans l’arrière-goût pour moi.

Et c’est… un peu toute l’expérience ? Ce n’est pas une mauvaise bière, mais pour une bière à la citrouille aussi connue, il y a très peu de citrouille à trouver. Il se dégage également un peu amer à l’arrière, ce qui élimine toute cette douceur naturelle de la citrouille. C’est honnêtement un peu des montagnes russes.

Prends ca comme tu voudras. Si vous recherchez une bière de saison arrosée qui ne se penche pas sur les tropes d’épices à la citrouille, c’est votre confiture. Elle a fière allure et coule très bien, mais pour moi, cette bière a atteint le dernier tour de son kilomètre et a décidé que 1 200 mètres était encore une assez longue course pour la plupart des gens. À 12 $ pour un pack de quatre (de quasi-livres), j’étais en fait un peu déçu.

Puissiez-vous avoir plus de chance ce week-end que moi.

