Víkingur Ólafsson annonce un nouvel album ‘Mozart & Contemporaries’

Suite au succès mondial des enregistrements acclamés par la critique de Philip Glass · Piano Works (2017), Johann Sebastian Bach (2018) et Debussy · Rameau (2020) par Víkingur Ólafsson, le pianiste multi-primé sortira son nouvel album, Mozart & Contemporaries , le 3 septembre 2021. « Pour ce pianiste, chaque album est un essai », note le New York Times.

Présente des œuvres de Mozart et des pièces de ses principaux contemporains

Le programme stimulant de Víkingur Ólafsson pour Mozart & Contemporaries présente certaines de ses œuvres pour clavier de Mozart préférées juxtaposées à des pièces d’une sélection des principaux contemporains du compositeur : Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) ; Joseph Haydn (1732-1809); Baldassare Galuppi (1706-1785); et Domenico Cimarosa (1749-1801).

« Loin de l’image rayonnante du prodige angélique, la musique de cet album est principalement du Mozart des années 1780, un homme adulte et un compositeur mature – qui, au cours des années précédentes, avait connu l’adversité », a expliqué Víkingur Ólafsson. “C’est la période où Mozart ne se contentait pas de perfectionner la tradition classique, mais la subvertissait subtilement, sa touche gracieuse toujours aussi légère mais les ombres plus sombres, les nuances et les ambiguïtés plus profondes.”

CPE Bach et Joseph Haydn étaient étroitement liés à Mozart tant dans la musique que dans l’esprit. Baldassare Galuppi et Domenico Cimarosa étaient plus éloignés, sans liens directs significatifs avec Mozart, mais appartenaient au même écosystème de la musique du XVIIIe siècle.

“Peut-être que les quatre offrent une chance de calibrer l’oreille contemporaine vers les idées, les styles et les goûts dominants de l’époque”, a noté Víkingur Ólafsson. « J’espère que ce contexte particulier, un mélange de célèbre et d’obscur, peut légèrement modifier notre harmonisation psychologique, en supprimant une partie du bagage que nous apportons tous avec nous à la musique de Mozart. C’est en tout cas ce que je me suis proposé de faire pour moi-même : aborder même les œuvres les plus connues de Mozart avec la même liberté et le même enthousiasme d’enfant que j’ai ressentis en découvrant les œuvres rares et incroyablement lyriques de Galuppi et Cimarosa.

« Quand je joue du Mozart… j’apprends à me connaître en tant que musicien »

Le nouvel album de Víkingur Ólafsson Mozart & Contemporaries comprend également les propres transcriptions du pianiste : des arrangements de deux sonates de Cimarosa, ainsi qu’une transcription pour piano seul du grand Adagio en mi bémol majeur du Quintette à cordes K516 de Mozart. Pour conclure l’album, l’Adagio en si mineur K540 de Mozart passe à la transcription pour piano de Franz Liszt du motet Ave Verum Corpus, composé en dernière année de Mozart.

« J’ai l’impression, quand je joue du Mozart, que je me connais en tant que musicien », a observé Víkingur Ólafsson. « J’apprends à connaître des côtés que je ne connaissais pas auparavant. Il semble refléter votre cœur le plus intime dans la musique.

À propos de Víkingur Ólafsson

Víkingur Ólafsson, « La nouvelle superstar du piano classique » (Daily Telegraph), a eu un impact inoubliable avec la sortie de ses trois premiers albums – Philip Glass · Piano Works, Johann Sebastian Bach et Debussy · Rameau. Ses multiples récompenses incluent l’Opus Klassik Solo Recording Instrumental (piano) pendant deux années consécutives (2019, 2020), l’Album de l’année aux BBC Music Magazine Awards 2019 et l’Artiste de l’année 2019 du magazine Gramophone.

Víkingur Ólafsson fera ses débuts aux BBC Proms le 14 août et interprétera Mozart & Contemporaries à l’International Piano Series au Southbank Centre de Londres le 2 octobre 2021.

Le nouvel album de Víkingur Ólafsson Mozart & Contemporaries sortira le 3 septembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

