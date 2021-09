Víkingur Ólafsson sur ‘Mozart & Contemporaries’ : maintenant disponible

Suite au succès mondial des enregistrements acclamés par la critique de Philip Glass · Piano Works (2017), Johann Sebastian Bach (2018) et Debussy · Rameau (2020), le pianiste multi-primé a sorti son nouvel album, Mozart & Contemporaries, le 3 septembre 2021. Le programme stimulant d’Ólafsson présente certains de ses Mozart des œuvres pour clavier juxtaposées à des pièces d’une sélection des plus grands contemporains du compositeur. The Guardian a noté: “Le nouvel album de la star islandaise de Mozart et co est un autre gagnant.” Víkingur Ólafsson nous a parlé de son nouvel enregistrement et de ses débuts remarquables aux BBC Proms.

Écoutez le nouvel album de Víkingur Ólafsson, Mozart & Contemporaries, sur Apple Music et Spotify maintenant.

Víkingur Ólafsson sur Mozart et les contemporains

Les récentes visites de Víkingur Ólafsson au Royaume-Uni ont vu le pianiste islandais traîner des nuages ​​de gloire. En 2019, l’homme de 37 ans a remporté l’album de l’année du BBC Music Magazine pour son enregistrement cristallin de Bach. Quelques mois plus tard, il est nommé Artiste de l’année aux Gramophone Awards. Une série d’engagements de haut niveau ont été définis pour cimenter la réputation d’Ólafsson auprès du public britannique. Mais, grâce à la pandémie, ce n’est que cet été qu’Ólafsson a pu retourner à Londres, faisant des débuts tant attendus aux BBC Proms.

L’absence avait rendu le cœur plus affectueux : « Rencontrez le pianiste islandais prêt à prendre d’assaut les Proms ! a déclaré The Telegraph, tandis que le Times a proclamé avec assurance que la performance d’Ólafsson était « susceptible d’être un moment fort de la saison ».

Si Víkingur Ólafsson ressentait la pression, il ne l’a pas montré. Le Concerto compact en fa mineur de Bach – interprété avec l’Orchestre Philharmonia et Paavo Järvi – avait toute la retenue et l’élégance du célèbre enregistrement solo de Bach du pianiste (Johann Sebastian Bach, 2018), tandis que le Concerto n° 24 en ut mineur de Mozart pétillait tranquillement.

“C’était si bon d’être sur scène avec un vrai public”

« Le Philharmonia est un orchestre incroyable », déclare Víkingur Ólafsson, « jouer avec un ensemble qui a leur portée et leur spontanéité est l’équivalent musical de conduire une Ferrari ! Jouer devant près de 6 000 personnes était merveilleux. C’était un contraste marqué avec l’année dernière, quand Ólafsson a diffusé des récitals hebdomadaires depuis la salle de concert Harpa de Reykjavík, pour Front Row de BBC Radio 4. “C’était tellement bien d’être sur scène avec un vrai public”, sourit Ólafsson, parlant depuis son bureau chez lui en Islande.

Le pianiste a récemment déménagé et des boîtes de partitions attendent d’être ajoutées sur des étagères soigneusement organisées. Les goûts de Víkingur Ólafsson sont omnivores : le concerto In Seven Days de Thomas Adès est actuellement au pupitre. “C’est terriblement compliqué – sept contre quatre, sept contre six”, déclare lafsson, qui doit jouer le travail avec Adès en Islande plus tard cette année. Il travaille également sur Must the Devil Have All the Good Tunes ? de John Adams, l’œuvre de 2018 commandée et créée à Los Angeles par Gustavo Dudamel, le Los Angeles Philharmonic et Yuja Wang au début de 2019. C’est une autre pièce diaboliquement difficile, remplie de rythmes complexes et de mélodies pleines d’esprit et granuleuses.

« C’est un privilège de travailler avec des compositeurs comme Adams et Adès, qui font preuve d’ouverture et d’acceptation que la partition n’est pas définitive, c’est le point de départ. Cela libère ma lecture des compositeurs du passé », déclare lafsson. C’est cette approche que le pianiste a apportée à sa performance aux Proms – et à son dernier enregistrement, un focus sur Mozart – avec une touche.

« Mozart était un interprète incroyable »

« Mozart était un interprète incroyable – le plus grand virtuose du clavier de son temps. Il était également spontané, ne notant pas toujours les œuvres, donc sa musique sonnait souvent différemment selon les soirées. » Il y a plusieurs anecdotes sur Mozart soutenant une page blanche sur le pupitre alors qu’il avait eu du mal à terminer une commande, et improvisant à la place pour la performance officielle. “Parfois, dans la musique classique aujourd’hui, nous devenons dogmatiques sur des choses comme les tempi”, poursuit Víkingur Ólafsson, “il peut en fait être trop simpliste d’avoir ce genre de règles sur la façon dont nous devons faire les choses.” Il existe également de nombreuses « règles » concernant la programmation de Mozart. « Nous mettons rarement sa musique dans son contexte », explique lafsson, « il faisait partie d’un écosystème musical – qui est souvent négligé. »

« Découvrir cette musique m’a vraiment purifié l’esprit »

Mozart & Contemporaries place l’un des compositeurs les plus célèbres au monde aux côtés de noms moins connus : Carl Philipp Emanuel Bach (1714-88) ; Joseph Haydn (1732-1809); Baldassare Galuppi (1706-85) ; et Domenico Cimarosa (1749-1801). « Découvrir cette musique m’a vraiment purifié l’esprit », se souvient Víkingur Ólafsson. “C’était un peu comme avoir du gingembre en mangeant des sushis.”

Bien que Galuppi et Cimarosa soient rarement entendus aujourd’hui, ils étaient les célébrités musicales de leur temps. « C’étaient les Beyoncé et Whitney Houston de leur époque », s’amuse lafsson. « Il y a une citation de Mozart lorsqu’il décrit Bach comme ‘le père, et nous sommes les enfants’ ; tout le monde pense qu’il parle de Johann Sebastian mais en fait il parle de Carl Philipp Emanuel. Il a eu une grande influence.

La collection s’articule autour de pièces de la dernière partie de la vie de Mozart, une période de troubles et de difficultés, malgré la renommée du compositeur. « Vous pouvez sentir la complexité de la musique – elle devient de plus en plus sombre », explique lafsson. « La petite gigue est l’une de mes préférées sur l’album – c’est une pièce tellement anachronique, on dirait Bach rencontre Stravinsky ! C’est presque comme une rangée de douze tons.

“Je crois que ces pièces peuvent se tenir fièrement à côté de Mozart”

Víkingur Ólafsson revient au Royaume-Uni à l’automne pour interpréter des pièces de Mozart & Contemporaries dans le cadre de l’International Piano Series au Southbank Centre de Londres (2 octobre, Queen Elizabeth Hall). Les propres arrangements du pianiste de la Sonate n° 42 en ré mineur et de la Sonate n° 55 en la mineur de Cimarosa entourent la Fantaisie en ré mineur de Mozart, K ​​397 ; tandis que le premier mouvement, « Larghetto », de la Sonate pour piano n° 34 de Galuppi en ut mineur est renforcé par la Sonate en ut mineur de Mozart, K ​​457. « Je veux donner à ces compositeurs le poids et le sérieux que leur musique mérite », déclare lafsson , “Personnellement, je crois que ces pièces peuvent se tenir fièrement à côté de Mozart.”

