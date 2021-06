Viktor Orban a demandé à quitter le bloc après la furieuse dispute du sommet LGBTQ – “SORTEZ !” | Monde | Nouvelles

in

Les dirigeants de l’Union européenne ont confronté jeudi leur homologue, le Premier ministre Viktor Orban, à propos de la nouvelle loi hongroise anti-LGBTQI, soulignant leur engagement à défendre les droits des homosexuels et faisant pression sur Budapest pour qu’il recule.

Lorsqu’on lui a demandé s’il révoquerait le projet de loi, adopté la semaine dernière pour interdire la distribution du matériel dans les écoles réputées promouvoir l’homosexualité ou le changement de genre, M. Orban a déclaré en arrivant aux pourparlers entre les 27 dirigeants nationaux du bloc à Bruxelles : « La loi est déjà annoncée. , c’est publié, c’est fait.”

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié le projet de loi de honteux et a déclaré que l’exécutif du bloc prendrait des mesures.

Le Premier ministre belge Alexander de Croo a déclaré que la loi – qui introduit des dispositions discriminatoires dans un projet de loi qui pénalise par ailleurs la pédophilie – était « primitive ».

Se référant à une lettre conjointe des dirigeants des membres de l’UE de l’Italie à l’Irlande et de l’Espagne à la Lettonie, il a déclaré: “Dix-sept pays dans toute l’Europe – est, ouest, nord et sud – sont très clairs sur le fait que cela va trop loin”.

La lettre, également signée par les dirigeants allemand et français, a déclaré jeudi: “Nous devons continuer à lutter contre la discrimination de la communauté LGBTI, en réaffirmant notre défense de leurs droits fondamentaux”.

LGBTQI signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer et intersexe.

M. Orban – un soi-disant croisé pour ce qu’il décrit comme des valeurs catholiques traditionnelles sous la pression des libéraux occidentaux – a déclaré que la nouvelle loi visait à donner aux parents le droit exclusif de décider de l’éducation sexuelle de leurs enfants.

Il a déclaré : « Je suis un combattant pour leurs droits. Je suis un combattant de la liberté dans le régime communiste. L’homosexualité a été punie et je me suis battu pour leur liberté et leurs droits.

“Je défends donc les droits des homosexuels.

Son collègue luxembourgeois ouvertement gay, le Premier ministre Xavier Bettel a raconté sa propre expérience d’acceptation de sa sexualité.

Il a déclaré: “La chose la plus difficile pour moi a été de m’accepter quand j’ai réalisé que j’étais amoureux d’une personne de mon sexe, c’était comment le dire à mes parents, comment le dire à ma famille.

“Je ne me suis pas levé un matin après avoir vu une publicité à la télévision d’une marque… et dire ‘Je suis gay’.

“Ce n’est pas ainsi que fonctionne la vie.

“C’est en moi, je ne l’ai pas choisi.

“Et s’accepter est déjà assez dur. Etre stigmatisé aussi, c’est trop.”

M. Bettel a également critiqué Orban en rappelant Jozsef Szajer, qui était autrefois une voix importante du parti hongrois Fidesz au Parlement européen et a joué un rôle déterminant dans la réécriture de la constitution hongroise dans une veine plus conservatrice.

Mais il a démissionné en décembre dernier pour avoir assisté à Bruxelles à une soirée de sexe gay, qui a été arrêtée pour avoir enfreint les restrictions COVID-19 et à laquelle M. Szajer a tenté de s’échapper en descendant un caniveau avant d’être attrapé par la police.