Viktor & Rolf et l’équipe GLAAD pour un partenariat à long terme – WWD

PARIS – Viktor & Rolf a noué un partenariat à long terme avec GLAAD, le groupe de défense des médias LGBTQ, comprenant une campagne numérique prévue pour le mois de la fierté, à partir du 21 juin.

« Nous voulions nous associer à une organisation avec une histoire incroyablement solide de défense des droits LGBTQ+ », ont déclaré conjointement Viktor Horsting et Rolf Snoeren.

Les dirigeants de L’Oréal, titulaire de la licence parfum et beauté V&R, ont dialogué avec les créateurs.

“Nous avons eu beaucoup de discussions sur ce que nous pourrions faire ensemble en tant que marque – mode et parfums – pour vraiment faire passer le message”, a déclaré Guillaume de Lesquen, président mondial, parfums de marque internationale de créateurs, chez L’Oréal, le décrivant comme un d’amour, d’égalité, d’inclusion et d’acceptation.

La campagne, intitulée « Free to Love, Free to Be Me », est composée de films réalisés par des influenceurs et activistes LGBTQ, comprend les artistes drag Miss Fame et Tia Kofi ; le chorégraphe Ryan Heffington ; le danseur et créateur de contenu Donte Colley ; coach de vie et activiste Barrett Pall; mannequin et influenceur Baptiste Giabiconi ; l’écrivaine et militante Raquel Willis et la militante transgenre Geena Rocero.

“Avec les conseils et le partenariat de GLAAD, nous espérons que ces histoires trouveront un écho auprès des individus du monde entier, nous rapprochant un peu plus de l’égalité et de l’acceptation”, ont déclaré les concepteurs. “Ce partenariat est le reflet des efforts continus de la marque pour défendre la communauté LGBTQ+, ainsi qu’un témoignage des valeurs fondamentales qui ont façonné la marque depuis sa création.”

Pour la campagne, les gens ont été invités à créer des spots – en utilisant des GoPro ou des téléphones portables – sur leur interprétation de la « liberté ».

“L’idée était de puiser dans ce que la liberté signifie pour nous – c’est la capacité d’être votre moi le plus authentique”, ont déclaré Horsting et Snoeren. « La représentation est une étape fondamentale en matière d’acceptation et d’égalité. Nous pensons que lorsque les histoires LGBTQ+ sont partagées de manière authentique et honnête, cela crée un dialogue positif autour de l’expérience LGBTQ+. Partager ces histoires authentiques est un moyen puissant de lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes qui imprègnent les sociétés du monde entier. Pour nous personnellement, l’importance du travail de plaidoyer a bien sûr été informée par notre propre expérience en tant que membres fiers et vocaux de la communauté LGBTQ+.

“Nous avons choisi de nous associer à un groupe d’influenceurs et d’activistes LGBTQ+ talentueux, qui offriront un aperçu de l’expérience LGBTQ+ authentique”, ont-ils poursuivi. « Grâce à ces histoires, nous espérons amplifier les voix LGBTQ+ et partager un message qui résonnera auprès de toute personne aux prises avec son identité ou son acceptation. »

Miss Fame (née Kurtis Dam-Mikkelsen) entretient une relation de longue date avec V&R, plus récemment en tant qu’ambassadrice de son parfum Flowerbomb.

“La liberté est une évolution de soi”, a déclaré Miss Fame, expliquant que la forme d’art du drag était libératrice et laissait transparaître son côté féminin. « En m’identifiant comme un homme au début de mon parcours dans le drag au début de la vingtaine, j’ai vraiment pu dire : « C’est moi ici, et c’est moi ici quand je suis en plein drag. Mais en continuant à explorer ma féminité à travers cette forme d’art, j’ai découvert que c’est beaucoup plus fluide que ça.

“J’explore ma vérité et je fais beaucoup de choses en privé pour trouver ma force”, a déclaré Miss Fame. « Parfois, nous nous sentons poussés par la société à dire : ‘Je dois posséder ce titre aujourd’hui.’ Parfois, vous ne le faites pas, vous devez juste prendre du temps pour vous et trouver ce qui vous semble fort dans votre propre bulle, avec vos propres personnes sacrées, où vous pouvez dire: “Je suis en voyage”. Vous pouvez prendre votre temps. Ne vous sentez pas obligé ou obligé de cocher des cases. Si nous le pouvons, nous retirerons peut-être les cartons, et quand nous serons prêts, nous dirons : « OK, j’ai trouvé un endroit qui me correspond vraiment. »

Pour la campagne, la performeuse et militante a filmé chez elle.

“J’ai été à peu près capturée dans mon propre espace où je vis, je pense et souvent je parle à mon mari de mes peurs, frustrations et célébrations – quand nous avons une victoire”, a déclaré Miss Fame. “Donc, ayant cette opportunité de créer depuis chez moi, j’étais un peu anxieux, car je protège mon lieu sacré du public. Et aussi, je n’entrais pas dans un glamour complet et lourd. Je n’allais pas en mode Miss Fame à part entière.

“Je révélais en quelque sorte le Kurtis moi, que je ne laisse pas souvent les gens voir”, a poursuivi Miss Fame. «Je ne partage moi-même que lorsque je ne suis pas complètement glamour lorsque je me sens à l’aise de le faire. Cela fait partie de mon processus de lâcher-prise – cela me permet de sentir que je suis assez même sans tous les embellissements que j’ai créés dans ma relation à la mode.

Miss Fame n’a utilisé aucune perruque et un maquillage minimal pour être prête pour la caméra.

“Tenir un appareil photo à un pouce de mon visage et faire un panoramique sur cet incroyable vêtement Viktor & Rolf – c’était super vibrant”, a déclaré Miss Fame. « C’était très révélateur, mais c’est peut-être le moment idéal pour être à ce niveau. Quel est l’intérêt de l’activisme si vous ne pouvez pas tout retirer ? L’activisme ne concerne pas votre apparence. Il s’agit de ce que nous ressentons et de la façon dont nous communiquons ces sentiments.

Miss Fame a choisi de porter un trench-coat V&R rose vif avec une frange, expliquant: «Cela vient de me parler. Je suis fan de n’importe quel trench, de n’importe quel manteau tout le temps parce que c’est non sexiste.

Avec le manteau, il y avait un pantalon en dentelle, des gants du sac de dragage de Miss Fame, des lunettes et des chaussures à semelles épaisses.

Les films «Free to Love» doivent être partagés sur les plateformes de médias sociaux de V&R, pour la mode et la beauté, ainsi que sur la plateforme de chaque influenceur.

Il y a d’autres éléments au lien avec GLAAD. Le groupe de défense aide à former des équipes V&R dans le monde entier sur l’histoire des LGBTQ et sur la manière d’honorer et de soutenir cette communauté avec précision et respect.

“C’est pour s’assurer que tout ce que nous disons et faisons est parfaitement aligné avec ce qui doit être dit aujourd’hui”, a déclaré de Lesquen.

Il existe également un bracelet de couleur arc-en-ciel « Pride Up » en édition limitée offert en cadeau avec l’eau de toilette Spicebomb Infrared de la marque. Il sera également remis à 500 des principaux supporters de GLAAD et à d’autres membres influents de la communauté LGBTQ.

La marque V&R doit contribuer financièrement à GLAAD chaque année, tandis que des activations avec l’organisation seront lancées plusieurs fois au cours de l’année.

