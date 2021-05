Viktoria Kuzmova passe à la phase suivante de Roland-Garros

25/05/2021

Allumé à 01h00 CEST

Viktoria Kuzmova, Slovaque, numéro 134 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant par 6-4 et 7 (7) -6 (3) en une heure et quarante-deux minutes au joueur de tennis français Selena Janicijevic lors du tour de qualification à Roland-Garros. Avec ce triomphe, Kuzmova parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à Roland-Garros.

La Française a réussi à briser le service de sa rivale 4 fois, tandis que la joueuse slovaque, de son côté, l’a réussi 5 fois. De plus, la joueuse slovaque a réalisé une efficacité de 56% dans le premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 55% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 57% et 10 doubles fautes, remportant 53% du service. points.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) une phase de qualification préliminaire a lieu au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent atteindre les points les plus élevés possibles pour pouvoir participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition, plus précisément, 128 joueurs de tennis participent. Il se déroule également du 24 mai au 12 juin sur terre battue à ciel ouvert.