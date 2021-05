Vilamarxant et Hércules de Alicante B se partagent les points dans un match sans but (0-0)

01/05/2021 à 22:36 CEST

Le match joué ce samedi au Champ municipal “Hermanos Albiol” et qui a fait face au Vilamarxant et à Hercule B il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Vilamarxant est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Villajoyosa par un score de 1-0. Pour sa part, Hercule d’Alicante B est venu de battre 1-0 à domicile à Benicarlo lors du dernier match organisé. Avec ce résultat, l’équipe de Villamarchantero a été placée en neuvième position, tandis que le Hercule B, pour sa part, est le premier à la fin de la partie.

En première mi-temps, aucune des deux équipes n’était juste sur la cible, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même score de 0-0.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le match s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Vilamarxant a donné accès à Nico, Ivan, Faus Oui Garcia pour Ximo Reig, Luxuriant, Victor Garcia Oui Orea, Pendant ce temps, il Hercule d’Alicante B a donné accès à Baie Mben, Velazquez Oui Berenguer pour Victor Julia, Palmier Oui Mendes.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune. Il a montré cinq cartons jaunes à petit enfant, Iv, Corcoles, Ricky Oui Nico, du Vilamarxant et un à Maffeo du Hercule B.

Pour le moment, le Vilamarxant il obtient 20 points et le Hercule B avec 28 points.

Le lendemain, le Vilamarxant jouera contre lui Sports crevillente à la maison et le Hercule d’Alicante B jouera son match contre lui Paternel dans son fief.

Fiche techniqueVilamarxant:Raúl Sáez, Ivi, Córcoles, Ximo Reig (Nico, min.72), Orea (Garcia, min.89), Ricky, Micó, Chato, Lozano (Iván, min.72), Nieto et Víctor Garcia (Faus, min. 84)Hercule d’Alicante B:Puig, Josué Samper, Palmera (Velazquez, min 61), Miki, Maffeo, Víctor Julia (Bayo Mben, min 55), Poveda, Eboko, Denis, Mendes (Berenguer, min 81) et SecillaStade:Champ municipal “Hermanos Albiol”Buts:0-0