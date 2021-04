Vilamarxant reçoit Crevillente Deportivo à domicile

04/02/2021 à 19:40 CEST

Premier jour de la deuxième phase de la troisième division avec enthousiasme et attente pour lui Vilamarxant et le Sports crevillente, qui s’affronteront dans le stade Champ municipal « Hermanos Albiol » à 18h00 ce samedi.

le Vilamarxant s’est classée 11e dans la première phase de la troisième division avec 15 points et un solde de 13 buts pour et 30 contre.

En ce qui concerne le rival, le Sports crevillente il était septième lors de la phase précédente de la compétition avec 19 points et des chiffres de 17 buts en sa faveur et 24 contre.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Vilamarxant et les résultats sont une victoire et une défaite pour l’équipe à domicile. La dernière confrontation entre les Vilamarxant et le Sports crevillente Cette compétition s’est déroulée en décembre 2019 et s’est terminée par un score de 2-1 en faveur des locaux.