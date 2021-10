Vilda annonce ce mercredi la convocation pour la fête en Ukraine

10/12/2021 à 16h50 CEST

Jorge Vilda, sélectionneur de l’équipe nationale féminine, annoncera ce mercredi les joueuses convoquées pour le match en Ukraine en phase de qualification pour la Coupe du monde 2023.

La liste sera connue par les canaux officiels de la sélection à 17h00 et Vilda se présentera devant les médias lors d’une conférence de presse à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas à partir de 17h30.

L’équipe espagnole se rendra en Ukraine le 26. Le match se jouera au stade Kolos de Kovalivka à 16h00 CET.

L’équipe de Vilda en tête du groupe B avec six points, le même que l’Ecosse, mais avec une meilleure différence de buts. La Roja a marqué dix-sept buts et n’en a encaissé aucun. Il a battu les îles Féroé 0-10 et en Hongrie 0-7.

Ce sera la seule correspondance dans cette ‘fenêtre’. En novembre, ils accueilleront les îles Féroé le 25 et l’Écosse le 30, toutes deux au stade La Cartuja de Séville.