Vilda félicite le Barça et les quatre culés reconnus par l’UEFA

07/09/2021 à 13:32 CEST

La L’équipe espagnole de football féminin jouera deux matchs ce mois-ci contre Îles Féroé le 16 septembre et Hongrie le 21 septembre, ils appartiennent au tour de qualification pour la Coupe du monde féminine 2023. Ce mardi en plus de donner le liste des 23 convoqués, dans laquelle apparaissent sept azulgranas, Jorge Vilda a tenu une conférence de presse.

L’entraîneur Jorge Vilda voulait commencer la conférence de presse, félicitant les quatre Catalans qui ont été reconnus par l’UEFA. “Tout d’abord, je voudrais à nouveau féliciter publiquement les quatre joueurs qui ont été reconnus par l’UEFA comme les meilleurs joueurs d’Europe.. Je pense que c’est une source de grande joie et de fierté pour nous tous. Mérité, recherché depuis de nombreuses années et nous avons affirmé que nos joueurs devaient être là, ils ont réussi”.

Il en a également profité pour féliciter le club du Barça et « La Roja » : Félicitez-les, félicitez leur club, le FC Barcelone, maintenant c’est le club de quatre heures. Là aussi où ils ont milité auparavant, à la fédération espagnole également pour tout le travail et les efforts qu’elle fait pour développer notre football, Je pense qu’il est très responsable de tout ce bien qui se passe et au final de tout le football féminin espagnol.”

En se qualifiant pour la Coupe du monde, Vilda a déclaré : “Nous avons commencé une qualification pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande mais nous avons aussi un championnat d’Europe cet été. Et ce n’est pas n’importe quelle Eurocup, c’est une Eurocup que l’on est déjà classée et qui se joue en Angleterre. Un pays super attractif pour faire un championnat de ce niveau, pour lequel nous sommes tous motivés, pour lequel tous sont très excités d’entrer dans cette liste. Et cela ne s’arrête pas avec le Championnat d’Europe cet été et avec la Coupe du monde l’été suivant, ces deux années. Sinon avec une troisième année ce serait le cycle dont je parle, qui est le rêve de jouer aux Jeux Olympiques”.