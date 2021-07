VILE MSNBC ment que le Texas GOP est contre la condamnation du KKK dans les écoles .

Dimanche matin, deux animateurs de MSNBC – Ali Velshi et Jonathan Capehart – ont fait la promotion d’une diffamation discréditée contre les républicains du Texas qu’ils ont déplacés dans des écoles pour empêcher la condamnation du Ku Klux Klan. Ali Velshi – qui est également correspondant commercial principal pour NBC News – a évoqué un article de NBCNews.com faisant la promotion du problème.

S’adressant à Eddie Glaude, contributeur obsédé par la race, Velshi a rappelé :

Nous avons parlé du projet 1619 et de Nikole Hannah-Jones et d’une sorte de regard plus complet sur l’histoire américaine. Et puis c’est devenu une attaque contre la théorie de la race critique, et maintenant, au Texas, le Sénat a adopté un projet de loi qui supprimerait l’obligation pour les enseignants des écoles publiques d’enseigner que le Ku Klux Klan est moralement répréhensible.

Il a ensuite ajouté :

Nous empruntons des routes étranges dans ce pays, et une partie de moi ne veut pas prendre quelque chose comme ça au sérieux parce que nous avons des livres et Internet. Sauf que nous avons des livres et nous avons Internet, et nous avons des négateurs de vaccins. Nous avons des gens qui refusent aux femmes leurs droits. Et donc je ne sais pas. Que faites-vous avec ce truc?

Glaude s’inquiétait du fait que, parce que le Texas est un État si peuplé, les manuels scolaires d’autres États pourraient également être influencés par des décisions prises au Texas, puis lié le problème à une prétendue menace fasciste en Amérique :

Écoutez, il y a des gens qui crient : « Vous ne nous remplacerez pas ! » Il y a des gens qui s’inquiètent pour Tucker Carlson et d’autres qui s’inquiètent des changements démographiques, et ils paniquent. Et ils craignent également d’être déplacés dans l’histoire – d’être transformés en monstres. C’est l’étoffe — la logique du fascisme. Nous devons le comprendre.

En fait, le rédacteur en chef de National Review, Rich Lowry, plus tôt la semaine dernière, avait déjà exposé la malhonnêteté des libéraux à ce sujet, car le problème était que les législateurs de l’État démocrate voulaient apporter des modifications au programme d’enseignement de l’État tandis que les républicains soutenaient que le programme était déjà adéquat et ont choisi de ne pas changes le. L’État ne commencera pas soudainement à interdire aux écoles d’enseigner des parties aussi importantes de l’histoire des États-Unis qui sont déjà enseignées.

Environ une heure plus tard dans The Sunday Show, alors que Capehart interviewait l’avocat des droits civiques Lee Merritt, qui se présente également pour le procureur général du Texas en tant que démocrate, l’animateur de MSNBC a également soulevé la question de manière trompeuse en citant un article du Huff Post sur le sujet :

Capehart n’a donné aucune réticence lorsque Merritt a suggéré que les républicains essayaient de « promouvoir le Ku Klux Klan ».

La distorsion de la réalité rappelle les médias libéraux il y a dix ans qui répétaient les affirmations malhonnêtes des militants libéraux lorsque les dirigeants de l’éducation du Texas ont révisé le programme de l’État pour ses écoles primaires.

Les transcriptions suivent :

Velshi de MSNBC

25/07/2021

9 h 56, heure de l’Est

ALI VELSHI : Eddie, je veux revenir sur votre commentaire initial sur une attaque contre le sérieux. Vous savez, nous avons d’abord parlé du projet 1619 et de Nikole Hannah-Jones et d’une sorte de regard plus complet sur l’histoire américaine. Et puis c’est devenu une attaque contre la théorie critique de la race, et maintenant, au Texas, le Sénat a adopté un projet de loi qui supprimerait l’obligation pour les enseignants des écoles publiques d’enseigner que le Ku Klux Klan est moralement répréhensible.

Nous empruntons des routes étranges dans ce pays, et une partie de moi ne veut pas prendre quelque chose comme ça au sérieux parce que nous avons des livres et Internet. Sauf que nous avons des livres et nous avons Internet, et nous avons des négateurs de vaccins. Nous avons des gens qui refusent aux femmes leurs droits. Et donc je ne sais pas. Que faites-vous avec ce truc?

EDDIE GLAUDE, CONTRIBUTEUR MSNBC : Eh bien, vous devez prendre le Texas très au sérieux, Ali, en raison de la taille de l’État et de son impact sur l’achat de manuels scolaires. Cela a un impact sur le contenu des livres scolaires dans McMillan Press et tout le reste, donc c’est vraiment, vraiment la clé. Écoutez, il y a des gens qui crient : « Vous ne nous remplacerez pas ! » Il y a des gens qui s’inquiètent pour Tucker Carlson et d’autres qui s’inquiètent des changements démographiques, et ils paniquent. Et ils craignent également d’être déplacés dans l’histoire – d’être transformés en monstres. C’est l’étoffe — la logique du fascisme. Nous devons le comprendre.

Et je veux être très, très clair ici, Ali. Le problème n’est pas seulement les racistes bruyants – ces gens sont facilement identifiables. Le problème repose sur ceux d’entre nous qui sont prêts à garder le silence face à tout cela, en revenant à notre dernier segment. C’est donc simplement un autre front qui s’ouvre où les gens essaient d’une certaine manière de réaffirmer le mensonge – le mensonge sur ce pays – le mensonge selon lequel il doit rester dans la veine de la vieille Europe pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. C’est tout, Ali.

(…)

MSNBC

Le spectacle du dimanche

25/07/2021

10 h 52, heure de l’Est

JONATHAN CAPHART : Vous avez parlé, vous savez, de jeter un coup d’œil sur les livres que, vous savez, les étudiants consomment. Il y a une étude dans le Huff Post : « Le projet de loi du Sénat du Texas abandonne l’exigence que le Ku Klux Klan soit « moralement faux ». » J’aimerais – en tant qu’avocat permanent des droits civiques, exprimer vos sentiments à propos de ce projet de loi en particulier.

LEE MERRITT, CANDIDAT AU PROCUREUR GÉNÉRAL DÉMOCRATIQUE DU TEXAS : Écoutez, je veux que les gens en dehors du Texas comprennent à quel point c’est dangereux. Un enfant américain sur 10 est scolarisé au Texas. Il dirige la nation dans notre éducation, et en ce moment il essaie de laver – je suis désolé, il essaie de blanchir notre histoire, de promouvoir le Ku Klux Klan en tant qu’organisation qui, je suppose, était de moralité neutre alors qu’elle ne l’était pas. Nous devrions être capables d’enseigner dans notre histoire ce qui était mal. Et je viens d’une salle de classe. J’ai commencé ma carrière en tant qu’éducateur avec Teach for America à Hoboken, New Jersey et Atlanta. Et avoir ce genre d’influence gouvernementale et partisane sur ce que nous enseignons à nos enfants est le summum de l’anti-démocratie.