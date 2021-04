Vilebrequin fête ses 50 ans – WWD

Vilebrequin fête ses 50 ans.

La marque de maillots de bain de luxe pour hommes et femmes célèbre avec le lancement de sa collection 50e anniversaire, un assortiment de maillots de bain pour hommes en édition limitée composé de 50 imprimés, chacun représentant une année différente, à partir de 1971, l’année de la création du Vilebrequin.

«C’est un hommage à l’histoire de la marque», a déclaré Roland Herlory, PDG de Vilebrequin, à WWD. «L’idée est de trouver ce qui symbolise le mieux chaque année. Ainsi, chaque maillot de bain a un sens. Mon rêve est que les gens achètent l’année – pas l’impression, pas les combinaisons de couleurs – mais l’année. Vous savez, vous allez acheter l’année de votre naissance. Ou, l’année où vous obtenez votre premier emploi. Ou, l’année où vous avez rencontré votre mari ou votre femme, votre lune de miel, votre mariage. Je ne sais pas. Mais j’adore cette idée de m’attacher à un produit par an et à tous les souvenirs correspondant à cette année. C’est une autre façon d’acheter. Vous achetez une partie de votre mémoire. »

Le premier imprimé, «1971», a été lancé en mars avec des camions de bain pour hommes à rayures rouges, blanches et bleues nostalgiques de l’époque. Les impressions des années 1980 commenceront à être déployées le 16 avril, suivies des années 1990 et 2000 en mai, les années plus récentes étant lancées à l’été ou à l’automne.

Certains imprimés de la collection 50e anniversaire peuvent être trouvés dans d’autres catégories de produits, comme les maillots de bain pour femmes et enfants, le prêt-à-porter et les accessoires. Mais Herlory a déclaré que Vilebrequin se concentrerait toujours sur la division masculine.

«L’origine de la marque est masculine; il s’agit d’hommes », a déclaré le PDG. «Si vous voulez grandir, vous devez grandir dans le respect de vos racines et de votre origine. Sinon, vous perdrez votre âme et vous perdrez vos valeurs profondes. Pour moi, il a toujours été très clair que l’activité principale de Vilebrequin a été les maillots de bain pour hommes.

«Cela ne nous empêche pas de semer les graines de la diversification, tant que nous prenons le temps de bien faire les choses, et tant que cela est cohérent et cohérent avec notre ADN absolu du maillot de bain pour homme», a déclaré Herlory. «Ensuite, vous pouvez vous étendre à l’art de vivre à la plage. Et nous développons le prêt-à-porter. Mais pour intégrer ces nouvelles valeurs, cela prend du temps et nous allons à notre rythme.

Cette vitesse s’étend sur un demi-siècle. Vilebrequin a été fondée en 1971 à Saint-Tropez, France par Fred Prysquel. « Mais cela a commencé, non pas comme une entreprise, mais à cause d’une histoire d’amour », a déclaré Herlory.

Prysquel, photographe et journaliste, était à Saint-Tropez au début des années 1970. Passant la plupart de ses journées à la plage – et ne se sentant pas à l’aise dans les maillots de bain pour hommes de l’époque aux allures de Speedo – Prysquel a décidé de créer le sien pour tenter de courtiser l’objet de son affection (et future épouse) Yvette.

«Il a réussi, parce qu’ils se sont mariés; ils ont passé toute leur vie ensemble », a déclaré Herlory. «C’était le premier short de bain des temps modernes à séduire une femme.»

Ce qu’il a créé était sa propre version du short de bain qu’il a vu en Californie et dans certaines régions d’Afrique. Peu de temps après, d’autres ont commencé à demander à Prysquel où il avait acheté son maillot de bain et s’il pouvait en fabriquer un pour eux. Yvette, une créatrice de mode, avait sa propre boutique et a commencé à vendre quelques-unes des créations de Prysquel. Cinq décennies plus tard, l’histoire d’amour de Vilebrequin se poursuit.

En 2012, G-lll Apparel Group a acheté Vilebrequin. L’année suivante, les maillots de bain pour femmes ont été ajoutés au mélange. Aujourd’hui, la marque de maillots de bain quinquagénaire vend dans 60 pays à travers le monde. Les États-Unis sont le plus gros marché, suivis de la France et de l’Italie. Il compte également 190 magasins, un mélange de sites appartenant à la société et à des franchises, dont beaucoup dans les principales destinations balnéaires, telles que Saint-Tropez, Honolulu, Hawaï, Capri, en Italie et Cancun, au Mexique.

La collection du 50e anniversaire pour hommes peut être achetée dans certains magasins Vilebrequin et sur vilebrequin.com, ainsi que chez des détaillants tiers, notamment Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bloomingdale’s, Bergdorf Goodman, les boutiques d’hôtels et les Galeries Lafayette en Europe. Les prix varient de 135 $ à 780 $ et sont disponibles dans les tailles pour hommes XS à XXXL.

La collection intègre également des tissus durables, 62% pour être exact. Mais Herlory a souligné que la plupart de l’assortiment de Vilebrequin est composé d’au moins 60% de tissus durables, tels que des bouteilles en plastique recyclées. Il espère que ce nombre sera plus proche de 90 ou 100% au cours des quatre à cinq prochaines années. Cela comprend non seulement l’utilisation de tissus écologiques, mais également la mise en œuvre de processus de production durables à l’échelle mondiale.

«Nous sommes sur le point d’atteindre ce niveau», a déclaré Herlory. «Mais je veux aller plus vite que ça et être pleinement éco-responsable. Parce que je crois qu’en tant que PDG, il est de ma responsabilité d’essayer de participer à un monde meilleur pour les générations futures. C’est rendre hommage au produit et rendre hommage aux générations futures.

Pendant ce temps, malgré les défis de l’année dernière – et le manque de voyages – Herlory s’est dit optimiste pour l’avenir.

«Nous avons eu des résultats très contrastés [throughout the pandemic], » il expliqua. «Toutes les destinations très touristiques ont beaucoup souffert. Mais les destinations locales ont eu des résultats incroyables, car les gens ne pouvaient pas voyager. Alors ils sont restés à la maison et les magasins avec des clients locaux, ils ont doublé leurs ventes.

Les ventes e-commerce de la marque ont également augmenté. Au cours du trimestre le plus récent, les revenus de l’activité numérique mondiale de Vilebrequin ont augmenté de près de 30% d’une année sur l’autre, a déclaré Morris Goldfarb, président et chef de la direction de G-III aux analystes lors de la conférence téléphonique du mois dernier.

«Ce que je sais par expérience, c’est que lorsque vous sortez d’une crise, les meilleures marques, ou celles qui sont les plus populaires sur un territoire, sont celles qui sont le plus renforcées, parce que le marché a été nettoyé, et parce que les gens y vont retour à l’essentiel », a déclaré Herlory. «L’ADN absolu de Vilebrequin est de pouvoir allier fantaisie extrême et élégance. La recette, le secret de la marque, a été de pouvoir combiner ces deux valeurs pour créer un style. Le luxe a cette capacité [convey] valeurs. Et le client de luxe de demain, il achètera des valeurs; il achètera durable. Il achètera de la durabilité. Il achètera de la qualité. Il achètera de la beauté. Ce sera la tendance principale des années à venir: non pas dépenser, mais investir. C’est une façon différente de consommer. Il ne s’agit pas seulement d’obtenir le produit, mais aussi d’acquérir de l’expérience. Et le luxe évolue clairement dans cette direction.

« Donc pour moi, l’avenir est radieux », a déclaré Herlory. «Cinquante ans, c’est un bon âge. C’est un atout. Expérience de vie et expertise, vous l’avez au fil des années. »