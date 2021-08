Villa apprend le prix du remplacement de Grealish en tant que transfert de manèges

in

Les rapports affirment qu’Aston Villa devra débourser 40 millions de livres sterling s’ils veulent signer le milieu de terrain Todd Cantwell de Norwich City cet été.

Les Villans sont sur le point de perdre l’homme vedette et le talisman du club Jack Grealish à Manchester City. Il a été largement rapporté que l’intrigant anglais déménagerait bientôt au stade Etihad pour un montant énorme de 100 millions de livres sterling. Bien que cela reste à confirmer, il semble inévitable que l’accord soit conclu le plus tôt possible.

Dean Smith a déjà planifié à l’avance la capture de Emi Buendia de Carrow Road. Et il y a aussi longtemps qu’avril, les West Midlanders ont été mentionnés à propos de Cantwell.

Il y a quelques semaines, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les parties concernées avait ouvert des discussions sur un transfert. Dimanche, plusieurs rapports suggèrent que Villa devra éclipser les 33 millions de livres sterling qu’ils ont payés aux Canaries pour Buendia.

Le Sun et l’Express rapportent tous deux que Cantwell ne quittera pas East Anglia pour moins de 40 millions de livres sterling. Le patron de Norwich, Daniel Farke, ne veut pas perdre le joueur de 23 ans.

Il fait partie intégrante de l’équipe ayant disputé 33 matches de championnat en 2020-2021. Il a marqué six buts pour aider l’équipe à obtenir une promotion en remportant le titre de deuxième division.

L’as né à Norfolk voulait quitter le club au début de la saison dernière après avoir subi la relégation. Mais il se contente désormais de rester en jaune et vert avec le club de retour dans l’élite.

Pas besoin que Norwich vende Cantwell

Comme toujours, les discussions sur l’argent dans le football et une offre énorme de Villa pourraient faire tourner la tête de Norwich. Si l’accord Grealish est conclu, les clubs sauront qu’ils sont riches en liquidités et fixeront le prix de leurs joueurs en conséquence.

Avec la vente de Buendia, Farke dispose déjà de fonds pour renforcer ses propres rangs. L’Allemand a été occupé, avec Milot Rachica, Dimitrios Giannoulis, Angus Gunn et Pierre Melou déjà recruté.

Ben Gibson a également rendu son prêt permanent et il y a toutes les chances d’ajouter d’autres ajouts à son équipe. Norwich sera parmi les favoris pour la relégation lorsque les procédures commenceront.

Le manager le sait et veut autant de qualité que possible dans ses rangs pour la tâche à venir. Le départ de Cantwell laisserait un vide énorme dans l’équipe et pourrait conduire à des difficultés de dernière minute pour un remplaçant.

Les Canaries ouvrent leur campagne en accueillant Liverpool à Carrow Road le 14 août.

