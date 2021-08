Villa devance Everton et Leicester dans la bataille pour un as de Serie A de 30 millions de livres sterling

in

Les rapports affirment qu’Aston Villa est à la tête de la file d’attente des clubs désireux de signer l’attaquant de la Lazio Joaquin Correa pendant la fenêtre de transfert d’été.

Il semblait toujours que les West Midlanders perdraient Jack Grealish en hors saison. Le manager Dean Smith semblait prêt pour la sortie de l’homme anglais et n’a pas perdu de temps à ajouter à son équipe. Et maintenant que le transfert record à Manchester City est terminé, il ne montre aucun signe de ralentissement.

Emiliano Buendia, Léon Bailey et Danny Ings ont déjà signé pour changer complètement la dynamique des Villans dans le dernier tiers. Correa pourrait bien être le prochain homme à arriver, selon The Sunday Mirror, perTBR.

Le joueur de 26 ans fait partie de la formation basée à Rome depuis trois ans. Il a signé un contrat de cinq ans avec I Biancocelesti après avoir payé à Séville 16 millions d’euros pour ses services.

Et l’équipe de Serie A a certainement été récompensée, l’international argentin ayant fait beaucoup de travail. Il a disputé 65 départs en 92 matchs dans l’élite italienne, marquant 22 buts en cours de route.

Avec 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, il a attiré l’attention de plusieurs clubs. Arsenal et Tottenham auraient tous deux suivi l’Amérique du Sud le mois dernier.

Plus tôt cette semaine Everton aurait fait une offre d’ouverture de 25 millions d’euros pour l’ancien as de la Sampdoria. Et vendredi, Arsenal a de nouveau été évoqué en lien avec le joueur.

De nouveaux rapports affirment que Villa a maintenant usurpé le reste et sont les favoris pour débarquer leur homme, mais Leicester City est également enthousiaste. Il n’y a aucune mention d’une offre de la tenue de Villa Park, mais ils ont certainement les fonds.

Lazio ouverte à la sortie de Correa

Il ne fait aucun doute que l’homme aux huit sélections argentines est un joueur important pour la Lazio. Il a joué dans les huit matches de Ligue des champions du club la saison dernière, marquant trois fois.

Cependant, Le Aquile souhaiterait une vente rapide ce mois-ci et espère recevoir environ 30 millions de livres sterling. Si l’un des clubs liés est prêt à aller aussi haut, seul le temps nous le dira.

Mais il semble être un joueur qui pourrait avoir un réel impact en Premier League. Sa polyvalence le distingue, avec une capacité à jouer comme attaquant, juste derrière l’attaquant principal ou à gauche ou à droite.

Il a également un excellent contrôle rapproché et une capacité à affronter les joueurs et à ouvrir l’espace.

