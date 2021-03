« Villa m’a aidé à réaliser ce que je fais »

29/03/2021

Abel Ruiz (Almufases, Valence, 2000) est l’ambition. Il a commencé la saison sans avoir eu beaucoup de minutes dans son club, mais tout a changé depuis janvier 2021. A cette époque, comme il le révèle dans une interview à ., il s’appuyait plus que jamais sur l’une de ses idoles, telle qu’il est. David Villa. «Cela m’a beaucoup aidé à ce moment-là», a-t-il reconnu

Lors d’un entretien avec l’., il se fixe également des objectifs élevés avec son club, le Sporting de Braga, qui connaît sa saison centenaire. L’attaquant assure qu’il est possible d ‘«entrer’ Champions ‘& rdquor; ou célébrez-le avec le titre de la Coupe du Portugal.

Demander: Luis de la Fuente Oui Javi puado ils se sont beaucoup plaints du match difficile de l’Italie. Comment l’avez-vous vécu?

Réponse: Ils ont fait leur jeu. Nous savions ce que nous voulions et nous savions qu’ils pouvaient réagir de cette façon, nous l’avons vu dans le premier match. Nous avons fait un jeu complet et nous nous sommes concentrés sur notre jeu

Q: Particulièrement difficile pour vous, qui deviez vous en tenir constamment aux trois centrales italiennes.

R: Les matchs contre l’Italie sont toujours très physiques. De retour, c’était un combat assez féroce, ce sont des joueurs centraux physiques et forts et ce fut un combat difficile. Nous n’avons pas pu marquer, mais nous avons fait un excellent travail et le point était important de dépendre de nous-mêmes.

Q: Deuxième match des moins de 21 ans et deuxième départ. Quelle note donneriez-vous?

R: Je suis très content. Cela faisait une demi-saison sans beaucoup participer à mon club et à partir de janvier j’ai commencé à jouer beaucoup et à entrer dans un bon rythme. Je suis venu dans cet Européen avec de bons sentiments, cela m’a donné confiance Luis et j’essaye de répondre de la meilleure façon possible.

Q: Discutez de ce changement de rôle en janvier. La nouvelle année a été bonne pour lui. Qu’est ce qui a changé?

R: J’avais un attaquant devant moi qui était très bon (Paulinho) et qu’il avait beaucoup d’expérience dans le club. J’ai essayé d’apprendre beaucoup de lui. En janvier, il a décidé d’aller au Sporting de Portugal et l’entraîneur a commencé à me faire un peu plus confiance. Je pouvais dire qu’il travaillait très bien et qu’il profiterait de l’occasion. Je suis à 100% avec l’équipe et avec le club et cela s’est fait remarquer ces derniers mois.

Q: Comment gérez-vous le fait de ne pas jouer?

R: Lorsque vous ne jouez pas, la seule chose que vous pouvez faire est de travailler de votre mieux chaque jour et de vous efforcer pendant des minutes. Je l’ai pris normalement, en travaillant jour après jour. Si je devais rester trois heures de plus à l’entraînement, je suis resté, et cela m’a alors donné un bonus pour montrer ce que je suis.

Q: Faites-vous vous-même Google? Parce que si vous le faites, ce n’est que des éloges pour vous.

R: La vérité est que je ne recherche généralement pas mon nom dans «Google». Au final ça va bien pour moi ces derniers mois, mais on sait déjà comment ça va, avant que je n’allais pas si bien, on parlait moins de moi. Les joueurs doivent se concentrer tous les jours sur le fait de bien faire les choses. Mais bien sûr, à la fin, il est apprécié que les gens vous félicitent, tout le monde aime se faire dire de belles choses

Q: En parlant de votre club, qui connaît la saison du centenaire. Ils sont à un point des positions «Champions», voyez-vous cela faisable?

R: C’est une saison très importante pour le club. Ils ont concentré tous leurs efforts sur cette saison car c’est le centenaire et ils veulent essayer d’atteindre le maximum. Nous étions en finale de la Coupe de la Ligue, nous n’avons pas pu la gagner, mais nous étions très proches. Nous sommes en finale de la Coupe du Portugal et dans la Ligue, nous sommes pratiquement troisièmes depuis quelques jours. Nous sommes maintenant tombés à la quatrième place, mais nous pouvons nous battre contre les deuxième et troisième. Et qui sait. Nous avons une super équipe et nous pourrions parfaitement entrer dans les «Champions». Nous avons confiance.

Q: Cette finale de la Coupe du Portugal dont vous parlez est contre Benfica avec de grands noms, mais qui ne se comportent pas comme prévu. Êtes-vous proche de donner au club un titre pour son centenaire?

R: Oui, bien sûr. Cette saison, nous avons disputé trois matchs contre eux et nous les avons battus deux. Nous pouvons parfaitement remporter une victoire. Nous avons une équipe formidable et nous sommes confiants dans ce que nous pouvons faire. C’est une finale, un match et tout peut arriver.

Q: La Ligue portugaise connaît un boom espagnol à un niveau élevé. Tu, Pedro Porro Oui Adam au Sporting de Portugal -leader-, Pepelu au Vitoria Guimaraes & mldr; Qu’est-ce que cela doit si bien faire pour vous?

R: Je l’ai toujours dit, la première fois que je suis venu ici, j’ai été surpris. J’ai vu des joueurs de haute qualité dans des équipes qui jouent très bien au football et ils m’ont définitivement surpris. Les gens peuvent penser que ce n’est pas une ligue aussi forte, mais ils seraient surpris s’ils regardaient les matchs ou jouaient. Toutes les équipes vous rendent la tâche très difficile.

Q: C’est aussi une Ligue qui exporte des talents. L’un d’eux a été un de ses amis comme Francisco Trincao, avec qui il a passé beaucoup de temps pendant la quarantaine. Avez-vous pu lui parler de vos premiers mois à Barcelone?

R: Oui, j’ai eu la chance d’être dans cette quarantaine avec lui et nous avons noué une très forte amitié. Je lui parle beaucoup et après le premier match des moins de 21 ans européens, nous nous sommes adressés un message plaisant en disant que nous nous reverrions en finale; nous avons de très bonnes vibrations. On s’entend très bien et ce serait une très belle confrontation.

Q: Il y a quelques semaines, David Villa Il a dit que vous pourriez être le «9» de l’Espagne. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez entendu ces mots?

R: Écoutez ces mots d’un grand joueur comme David Merci. J’ai la chance de l’avoir assez proche car il fait partie de ma représentation et je suis très heureuse de pouvoir être avec lui au jour le jour, d’être proche. Il me donne des conseils qui me sont très utiles. Il est le ‘9’ de l’équipe nationale depuis de nombreuses années, meilleur buteur, il a réalisé tout le maximum qui peut être atteint dans le football & mldr; et l’avoir dans les parages est incroyable.

Q: Quel genre de conseil lui donnez-vous?

R: Surtout, dans les moments difficiles, il a toujours été là et m’a expliqué ses expériences lorsqu’il était au Sporting, Saragosse et Valence qu’il avait commencé sans beaucoup jouer et à la fin il a gagné en confiance et a fini en équipe nationale. . Il m’a donné de très bons conseils qui m’ont aidé, à cette époque où je ne jouais pas beaucoup, à continuer à travailler jour après jour et à réaliser ce que je fais.