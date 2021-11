Villa remportera un trophée et Jack Grealish reviendra avec la légende de Liverpool en charge après le départ des Rangers

Steven Gerrard a été dévoilé aujourd’hui en tant que nouveau manager d’Aston Villa et inaugure une nouvelle ère pour le club qui est actuellement au milieu d’une bataille de relégation.

Gerrard quitte les Rangers après un passage réussi en tant que manager au cours des trois dernières années, remportant le premier titre de Premiership du club en près d’une décennie la saison dernière.

.

Aston Villa a annoncé Gerrard comme nouveau manager

Avec l’ancien milieu de terrain de Liverpool et de l’Angleterre à la barre, l’avenir d’Aston Villa est examiné, beaucoup se demandent s’il peut les aider à remporter des trophées et même à ramener le club à la gloire européenne.

À la suite de la nomination, les chances de Villa de réaliser au cours des prochaines années ont été calculées avec un potentiel intrigant.

Villa a perdu cinq matchs de suite en Premier League et a également subi une défaite aux tirs au but contre Chelsea au troisième tour de la coupe EFL, ce qui a déclenché la baisse.

L’ancien patron des Rangers a été dévoilé au début de la trêve internationale, ce qui laisse le temps au joueur de 41 ans de s’installer à Villa Park.

Après avoir lancé le club écossais à de nombreux succès au fil des ans, Villa est maintenant à la recherche de ses propres trophées au cours des prochaines saisons.

Villa fait désormais partie des prétendants pour terminer dans les quatre premiers la saison prochaine, ce qui constituerait un énorme revirement de la part de l’ancien skipper anglais.

Gerrard a réussi à remporter le titre de Premiership écossaise avec un écart stupéfiant de 25 points sur ses rivaux Old Firm, n’encaissant que 13 buts en championnat et amassant un record de club de 102 points.

GETTY

Gerrard a mis fin à l’attente des Rangers pour leur 55e titre

Il se dirige vers une équipe de Villa qui, malgré la signature de gros noms, Villa a connu des difficultés cette saison, ce qui pourrait également être dû au départ de son joueur vedette Jack Grealish, parti pour Manchester City l’été dernier.

Maintenant, cependant, Gerrard peut faire venir ses propres joueurs et beaucoup de ceux qui ont réussi pendant son règne chez les Rangers sont invités à suivre les traces du patron.

Grealish est parti pour Man City plus tôt cette année, mais est déjà en train d’être calculé avec un retour possible dans son club bien-aimé alors qu’une nouvelle direction est arrivée.

La star anglaise est partie pour un montant record de 100 millions de livres sterling et n’a pas accumulé les passes décisives et les buts auxquels il était habitué pour Villa, mais joue un rôle légèrement différent sous Pep Guardiola où les buts et les passes décisives sont très en rotation.

