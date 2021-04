. Villa rouvre avec des reliques de Mésopotamie du Louvre ⋆ .

Pour rouvrir mercredi après une fermeture d’un an pendant la pandémie COVID-19, la Villa . a enfin dévoilé «Mésopotamie: la civilisation commence». L’exposition, initialement prévue pour mars 2020, est un petit mais captivant regard sur certains des arts anciens produits le long du célèbre Croissant fertile du Moyen-Orient entre les fleuves Tigre et Euphrate, centré sur l’Irak moderne.

En considérant les origines de la civilisation, le musée est revenu à la case départ. Ou, du moins, il est revenu à un commencement. La Mésopotamie a commencé à émerger en force vers 3400 avant JC, mais la civilisation aborigène en Australie l’a précédée de dizaines de milliers d’années.

Un texte de mur d’entrée dans l’exposition, ainsi que l’essai d’introduction dans son catalogue très lisible, sont tous deux plus spécifiques: la Mésopotamie représente le début de la ville comme cadre de la vie sociale et culturelle, plutôt que l’expérience rurale, nomade ou villageoise. Uruk, Akkad, Babylon, Ninive et plus – le spectacle serait mieux intitulé «Mésopotamie: la civilisation urbaine commence».

Les villes sont depuis lors des centres de pouvoir dominants dans le monde, et nous avons l’habitude de privilégier l’autorité centralisée comme universelle. Quoi qu’il en soit, on ne peut nier l’effet profond de la Mésopotamie sur la formation des 5000 dernières années et plus. Ce qui a commencé alors continue aujourd’hui sous d’autres formes.

Une difficulté rencontrée par les conservateurs – le directeur du . Museum Timothy Potts et, en particulier, Ariane Thomas du département des antiquités du Proche-Orient au musée du Louvre, qui a prêté à quelques-uns des plus de 130 objets de l’exposition provenant de ses vastes collections mésopotamiennes comment raconter une histoire de quelques milliers d’années et dans un espace limité. Adaptée d’une plus grande exposition du Louvre de 2016 retraçant plusieurs dynasties, l’exposition qui remplit trois modestes galeries de la Villa renonce à la chronologie. Au lieu de cela, il est construit autour de trois aspects déterminants du développement urbain de la Mésopotamie.

Les innovations épiques sont les premières villes du monde, les premiers écrits et les premiers rois.

La galerie d’ouverture considère la création de la ville elle-même. Un grand nombre de personnes se sont regroupées en un seul endroit pour se protéger des dures cruautés et des aléas quotidiens du monde.

«Stèle avec libation devant un dieu intronisé», Chut, vers 2100-1600 avant JC, calcaire

(Christopher Knight / Los Angeles Times)

«Tablette avec le mythe d’Enko et de l’ordre mondial», Mésopotamie, vers 2000-1794 avant JC, terre cuite

(Villa .)

Le développement de l’agriculture irriguée a rendu une ville possible, garantissant une source de nourriture stable. Un relief élégant et peu profond sculpté dans le calcaire (et probablement une fois peint) est une consécration élaborée de la pratique: un petit palmier est arrosé dans un calice tandis qu’un dieu du soleil intronisé lève la main en signe de bénédiction.

Les divinités – des centaines d’entre elles – protégeraient les habitants à l’intérieur des murs de la ville tandis que les démons erraient à l’extérieur. Un vase en argent extraordinaire pour les offrandes sacrées est incisé avec des dessins au trait d’un aigle à tête de lion, attribut d’un dieu de la tempête de pluie, avec deux bouquetins couchés et deux lions serrés impuissants dans ses serres.

Vient ensuite l’invention de l’écriture. Les impressions denses et en forme de coin des marques cunéiformes dans les tablettes d’argile (ou parfois taillées dans la pierre) sont belles si – pour la plupart des yeux modernes – des abstractions illisibles. Ils lavent sur la surface de l’argile comme des tourbillons dans un ruisseau.

L’écriture était essentielle à l’organisation bureaucratique d’une société complexe. (Le Code d’Hammourabi, 282 édits ciselés dans une plaque de diorite noire de 7 pieds et 4 tonnes, en est l’exemple le plus célèbre; la stèle, cheville ouvrière de la collection de 10000 pièces du Louvre, n’est pas dans l’exposition.) Les textes cunéiformes déchiffrés depuis le XIXe siècle sont significatifs parce qu’ils sont banals, relatant les accords commerciaux, les échanges de terres et autres ordres administratifs révélant la vie quotidienne.

Mais l’écrit s’est également rapidement imposé comme une nouvelle forme d’expression artistique. Il s’est lancé sous forme de poésie dans des hymnes implorants à une déesse par le premier auteur publié – une femme nommée Enheduanna.

Apparemment, pour que vos affaires soient publiées, il était utile d’être la fille d’un puissant roi akkadien.

Enfin, l’idée même de la royauté elle-même a été fabriquée. Le roi, une position de pouvoir concentré au milieu de la foule urbaine, était situé à une échelle quelque part entre l’humanité et les dieux. Pour un sumérien ou babylonien ordinaire travaillant dans les champs ou travaillant au marché, un monarque masculin fonctionnait comme un pont éloigné mais visible entre la terre mortelle et le ciel éternel.

«Gudea avec le vase d’eau qui coule», Sumer, vers 2120, dolérite

(Villa .)

À certains égards, cette salle royale nous ramène à la première, où est montré ce relief calcaire faisant l’éloge de l’irrigation urbaine. Une statue compacte de 2 pieds du prince Gudea sculptée dans de la dolérite ignée gris foncé mouchetée le fait serrer un vase près de sa poitrine. L’eau parsemée de poissons déborde miraculeusement du vase, en cascade en ondulations rythmiques sur les côtés de la règle.

Le prince est incarné à la fois comme source et gardien de subsistance – l’eau d’une pierre, pour ainsi dire, les répétitions de motifs de la sculpture un signal apprécié de continuité. La royauté mésopotamienne était conçue comme descendant du ciel, un ancien précurseur de ce qui allait devenir, quelques milliers d’années plus tard, une doctrine corrosive du droit divin des rois.

Une autre statue presque grandeur nature de Gudea – celle-ci sans tête, donc sans le bonnet de laine serré et à larges bords qui ailleurs l’identifie immédiatement – montre le prince assis et avec une tablette vierge sur ses genoux. Un bâton de mesure et un stylet indiquent qu’il est l’architecte du temple pour lequel la statue a probablement été sculptée. Stylistiquement, ces sculptures volumineuses sont comme beaucoup dans le spectacle, qu’elles soient grandes ou petites – solides, massives, raffinées mais pas délicates.

L’espace entre son bras nu et musclé et son torse élégant et habillé est indiqué en relief peu profond, mais le trou n’est pas entièrement creusé. Il en va de même pour l’espace sous le tabouret sur lequel Gudea-as-architect est assis: les pieds et les barres de civière entre eux sont décrits comme des formes de surface dépassant d’un bloc de pierre massif sans air. L’espace sous sa jupe est ouvert, mais surtout pour révéler des jambes trapues, colonnaires et des pieds fermement plantés.

«Prince Gudea, en tant qu’architecte», Sumer, vers 2120 av.J.-C., gabbro

(Villa .)

«Prince Gudea, as Architect», détail, Sumer, vers 2120 av. J.-C., gabbro

(Christopher Knight / Los Angeles Times)

Le prince serre les mains devant lui, dans un esprit de prière mais de manière anormale. Les doigts tubulaires sont alignés côte à côte ou empilés les uns sur les autres, comme des faisceaux de roseaux liés. (Essayez-le vous-même pour voir à quel point la pose est formellement maladroite et affectée.) Le résultat visuel global est dense, inflexible, robuste, idéalisé, fort, durable – tout ce que vous pourriez souhaiter chez un leader envoyé d’un royaume surnaturel pour aider avec des incertitudes terrestres. survie.

Si l’un des objectifs de l’urbanisation est de vaincre les forces du chaos qui attendent juste à l’extérieur des murs de la ville, ces caractéristiques stylistiques sont essentielles. Gudea ressemble un peu à une bougie. Le naturalisme ne le couperait tout simplement pas.

«Mésopotamie: la civilisation commence» coïncide avec une installation de longue date de la Villa de reliefs en pierre sculptée assyrienne, prêtée jusqu’en septembre 2022 par le British Museum de Londres. L’appariement, bien que stylistiquement différent, amplifie les deux. Comme les reliefs de palais assyriens de conducteurs de char ou de banqueteurs, un relief vitré coloré d’un lion marchant pris des murs de briques de la rue principale de Babylone incorpore une image de pouvoir dans l’étoffe même de la construction de la ville.

Plutôt qu’une peinture murale peinte sur un mur de ville ou de palais, c’est un art qui est le mur lui-même.

À la Villa ., des protocoles de sécurité en cas de pandémie sont en place, y compris des exigences de masque et des réservations chronométrées pour limiter la fréquentation. Le spectacle peut parfois être un peu difficile à voir, car seuls sept visiteurs à la fois sont autorisés dans chaque galerie. (Le court couloir affichant un cylindre sculpté et des sceaux estampés entre la deuxième et la troisième salle peut être un goulot d’étranglement.) Telle est la vie dans une ville moderne et civilisée.

Vase culte, «Vase d’Enmetena», Tella, vers 2420 av.J.-C., argent, alliage de cuivre

(Villa .)

«Mésopotamie: la civilisation commence»

Où: Villa ., 17985 Pacific Coast Highway, Pacific Palisades

Lorsque: Jusqu’au 16 août. Fermé le mardi.

Admission: Libérer; réservations chronométrées requises

Info: (310) 440-7300, getty.edu

