Villacañas bat l’ouragan Balazote 2-1 et prend les trois points

08/05/2021 à 21:41 CEST

le Villacañas a gagné 2-1 à Ouragan Balazote ce samedi au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division, terminant leur temps dans la compétition par une victoire. le Villacañas voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Ville royale par un score de 6-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Ouragan Balazote n’a pas passé les tables avec un score de 2-2 contre le Tarancon. Après le match, l’équipe de Villacañero est quatrième, tandis que le ouragan il est cinquième après la fin du duel.

La première équipe à marquer était l’équipe Balazote, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Josete dans la 16e minute. Mais plus tard, Villacañas a atteint l’égalité grâce à un objectif de Godoy à la 19e minute. Par la suite, l’équipe de Villacañero a marqué, ce qui a renversé la situation sur le tableau de bord, obtenant 2-1 grâce à un but de Ibou quelques instants avant le coup de sifflet final, à 47 ans, concluant la première mi-temps avec un 2-1 à la lumière.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 2-1.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Villacañas qui sont entrés dans le jeu étaient Ange Perez, Mode, Esteban Pacheco, Roldan Oui Des croix remplacer Rodrigo, Alex Gonzalez, Prairies, David Carballo Oui Merchán, tandis que les changements dans le ouragan Ils étaient Catali, Josemi, Perruche, Faura Oui Romarin, qui est entré pour fournir Coupures, Carlos Garcia, Josete, Biho hwang Oui David Romero.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et deux pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Loren Miller Oui Carlos et par les visiteurs de Carlos Garcia Oui Gonzalez.

Avec ce résultat, le Villacañas reste avec 37 points et ouragan avec 33 points.

Fiche techniqueVillacañas:Rodrigo (Ángel Pérez, min.58), Victor, Fran Simón, David Carballo (Roldan, min.81), Carlos, Ibou, Alex González (Mode, min.62), Merchán (Cruza, min.81), Prados ( Esteban Pacheco, min.62), Loren Molinero et GodoyOuragan Balazote:Escuin, Pascual, López, Carlos Garcia (Josemi, min 68), Mateu, Cortés (Catali, min 68), Josete (Perico, min 68), David Romero (Romero, min 81), Chino, González et Biho Hwang (Faura, min 81)Stade:Les pyramidesButs:Josete (0-1, min.16), Godoy (1-1, min.19) et Ibou (2-1, min.47)