in

La situation, qualifiée de « mini » festival, a vu des caravanes s’installer sur un terrain qui accueille régulièrement des vide-greniers. Un résident a suggéré qu’ils devraient « clouer tout ce qui a de la valeur ».

Un autre résident a confirmé à Somerset Live que le magasin de charité était fermé en raison d’un “comportement menaçant”.

Un troisième a déclaré: “Conduire à travers Cheddar cet après-midi était à nouveau comme un verrouillage complet – je ne peux pas penser que ces entreprises ne fermeraient pas si ce n’était pas sérieux.”

Un local a également écrit : « De jeunes voyous du ‘rassemblement’ ont longé la High Street à Cheddar cet après-midi en criant et en agissant comme des voyous, en donnant des coups de pied dans des poubelles sur la route principale très fréquentée.

“Quand on lui a demandé de s’arrêter et de les ramasser, il a été confronté à une tirade du langage le plus grossier de tous les temps.”

Les propriétaires de magasins et de pubs ont affirmé avoir subi des pressions pour fermer Cheddar, après avoir reçu des abus de la part des clients.

Le village a été touché par un comportement antisocial et les villageois ont affirmé que les festivaliers avaient causé des problèmes de circulation dans tout le village.

Un habitant inquiet a écrit sur Facebook : « Qui a pensé que c’était une bonne idée d’organiser le plus grand rassemblement de caravanes que j’aie jamais vu dans le village ?

Un club de football local a également retardé son match en raison d’une “situation” qui se déroule dans le village.

« J’espère que M. Hann [the owner of the field] n’aura pas de difficultés inattendues.”