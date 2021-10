par James Wesley Rawles, Blog de survie :

Je commencerai cet essai par un peu d’histoire, puis je regarderai ce que je prévois dans le futur proche de l’Amérique.

Le « Village Potemkine » (Potyomkinskiye derevni) était une invention du prince Grigori Alexandrovitch Potemkine-Tavricheski pour impressionner l’impératrice Catherine II (« Catherine la Grande »), alors qu’elle voyageait à travers la Crimée, en 1787. Comme le dit l’histoire, le long de la rives du Dniepr, Potemkine fit ériger par des ouvriers un faux village, peuplé d’acteurs rémunérés. Ce village a été conçu pour donner à Catherine l’illusion du dynamisme économique de la région sous le règne du prince, alors qu’elle flottait. Après le passage de son bateau, Potemkine demanderait à ses ouvriers de démonter le village puis de le remonter à la hâte, plus en aval, pour être vu le lendemain. Au fur et à mesure de l’histoire (peut-être exagérée), sa ruse a duré plusieurs jours consécutifs. L’expression Village Potemkine est maintenant utilisée dans les domaines économique et politique pour décrire toute construction ou artifice situationnel construit uniquement pour tromper les autres en leur faisant croire que les conditions sont meilleures qu’elles ne le sont réellement. Dans les temps modernes, la Corée du Nord est célèbre pour créer de fausses vitrines bien approvisionnées et des ordinateurs non fonctionnels, pour impressionner les étrangers en visite.

Malheureusement, les villages Potemkine du XXIe siècle ne sont pas créés uniquement par des dictateurs du tiers monde. Il devient courant dans les pays occidentaux. Il y a maintenant un village Potemkin virtuel sur la rivière Potomac. Contrairement au village mobile sur le Dniepr, le village Potemkine sur le Potomac se concentre sur les vantardises du régime Biden-Harris sur une «forte reprise économique» et sur les mérites d’un plan de dépenses de plusieurs milliards de dollars «Construire en mieux». C’est Joe Biden qui demande l’inoculation avec des vaccins défectueux. C’est la Réserve fédérale qui crée des milliers de milliards de dollars à partir de rien. Et ce sont les médias et les universités qui perpétuent toute la mascarade.

Les gouvernements de la plupart des nations occidentales sont devenus une farce. Ils sont dirigés par des sociopathes avides de pouvoir et financés par l’argent des contribuables extorqué. Leurs lois sont volontairement appliquées par les policiers et agents de police locaux, étatiques et fédéraux qui sont plus préoccupés par la «sécurité des officiers» et leurs grosses retraites que par la protection de nos droits constitutionnels. Pendant ce temps, les comparses de gauche des médias grand public bavardent sans cesse, répétant leurs mantras socialistes.

L’un des symptômes les plus flagrants du dysfonctionnement de l’Amérique du 21e siècle est l’application inégale de la loi. Il suffit de regarder le traitement Kid Gloves des Perpetual Protestors of Portland (PPP), par rapport au traitement Iron Fist qui a été distribué post facto lors des manifestants du 6 janvier à Washington DC. Au dernier rapport, plus de neuf mois après le jour des manifestations, il y avait encore 53 manifestants du Capitole (ou « insurgés » selon les démocrates) qui croupissaient toujours dans la prison de DC, en attente de jugement.

POLITIQUE POTEMKINE

Les pouvoirs en place ont abandonné les prétentions d’une forme représentative de gouvernement, d’élections libres et équitables et de retenue de la répression et de la censure gouvernementales. Plus récemment, ils ont montré qu’ils nient l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement. Les médias de masse ont complètement renoncé à rapporter avec précision les événements ou à raconter correctement l’histoire récente. Les médias de masse sont devenus des complices. Voici juste un exemple : Porte-parole de Biden : Il n’y avait pas de programme de vaccination lorsque Biden est entré en fonction. Karine Jean-Pierre s’est sentie libre de réécrire l’histoire, de correspondre à son agenda et de soutenir son Cher Leader. Pendant ce temps, l’attachée de presse en chef Jen « Circle-Backy » Psaki a amené White House Lies à un nouveau palier. Chaque conférence de presse qu’elle présente est une masse de propagande déroutante et souvent contradictoire.

Avouons-le : les États-Unis frôlent désormais le statut d’État en faillite. Les dépenses excessives brutes du Congrès sont devenues la norme. Le plafond de la dette fédérale ne cesse d’augmenter si souvent qu’il est devenu une blague courante. Le gouvernement s’est entendu avec le cartel bancaire de la Réserve fédérale pour détruire la valeur du dollar américain. Nous avons maintenant une économie Banana Republic et une monnaie Banana Republic, pour correspondre. Naturellement, les gouvernements des États repoussent les mandats fédéraux de vaccination, les lois sur l’avortement, l’agenda « trans », l’agenda « vert » et les nombreux autres programmes de gauche. Les frictions entre les États bleus libéraux et les États rouges conservateurs augmentent clairement. Les signes et les symptômes sont partout autour de nous. Une sorte de balkanisation semble désormais presque inévitable.

GOUVERNEMENT NON CONSENSUEL

L’ère Biden-Harris peut être caractérisée comme un abandon du concept de gouvernement par consentement. Il n’y a plus de « consentement des gouvernés » comme inscrit dans la Déclaration d’indépendance, pour les démocrates du 21e siècle. Pour eux, tout est question de règlements et de mandats. Dans leur esprit, il n’y a plus besoin de consentement. Fondamentalement, le gouvernement sans le consentement des gouvernés ressemble beaucoup à un acte sexuel sans le consentement des deux parties. C’est ce qu’on appelle à proprement parler un viol.

La nouvelle ère Biden-Harris de gouvernement non consensuel n’est pas nouvelle sur la scène mondiale. C’est quelque chose qui s’apparente à la vie d’un citoyen ordinaire, sous la défunte Union soviétique, avant 1987. En substance, les citoyens soviétiques ont dit : « Nous vous laisserons continuer à prétendre nous gouverner avec compétence, tandis que nous prétendons obéir vos édits et règlements.

NOTRE SORTIE

Une échappatoire possible à la politique Potemkine de l’administration Biden-Harris est de Go Galt. Ce n’est qu’en créant une économie parallèle qui utilise le troc, les métaux précieux et les crypto-monnaies privées que nous pouvons à la fois nous protéger de l’inflation et éviter les regards indiscrets des serviteurs fiscaux du gouvernement. Avec les crypto-monnaies souveraines qui approchent à grands pas, nous devons être prêts à « descendre le périscope ». La confidentialité inhérente aux billets verts nous sera bientôt retirée. Le nouveau dollar numérique aura chaque transaction suivie – et les deux parties aux transactions potentiellement taxées. Un monde avec une crypto-monnaie nationale remplaçant l’argent comptant sera un monde avec non confidentialité financière.

Mon conseil? Évitez les réseaux sociaux. Préparez-vous à faire du troc avec vos voisins. Faites le plein de biens commerciaux durables, en particulier de munitions de calibre commun. Investissez dans des pièces d’argent génériques – soit des pièces américaines d’avant 1965, soit des pièces d’investissement en argent d’une once. Acquérir un peu de Bitcoin et le conserver dans un portefeuille matériel — NE PAS avec un échange. Il n’y aura pas de Galt’s Gulches fonctionnels sans monnaies alternatives viables.

